Россия будет делать все возможное для урегулирования в Донбассе

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в работу по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень благодарны им (лидерам Франции и ФРГ - ред.) за то, что они уделяют этому столько внимания и прикладывают столько усилий, чтобы достичь окончательного урегулирования. Со своей стороны Россия будет делать все для того, чтобы внести свой посильный вклад в эту работу", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже.