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Россия будет делать все возможное для урегулирования в Донбассе
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РИА Новости

Россия будет делать все возможное для урегулирования в Донбассе

02:08 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки"
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в работу по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень благодарны им (лидерам Франции и ФРГ - ред.) за то, что они уделяют этому столько внимания и прикладывают столько усилий, чтобы достичь окончательного урегулирования. Со своей стороны Россия будет делать все для того, чтобы внести свой посильный вклад в эту работу", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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