"Четверка" договорилась о согласовании шагов для выборов в Донбассе

ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Лидеры "нормандской четверки" договорились о необходимости согласования политических шагов по проведению местных выборов в Донбассе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с лидерами "нормандской четверки".
"Мы обсудили целый пакет мер, которые необходимо предпринять на основе Минских соглашений. И также ОБСЕ должна обеспечить поддержку этого механизма. Конечно, необходимо продолжить работу, и поэтому мы договорились, что в течение ближайших четырех месяцев наши советники и министры иностранных дел со стороны всех участников обсудят политические условия и условия безопасности, необходимые для создания условий, которые позволят провести местные выборы. Как я уже сказала, перед нами очень большой объем работы, но у меня сложилось впечатление, что есть действительно добрая воля всех участников этой встречи и позитивный настрой всех участников", - заявила Меркель.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.