"Четверка" договорилась о согласовании шагов для выборов в Донбассе

"Мы обсудили целый пакет мер, которые необходимо предпринять на основе Минских соглашений. И также ОБСЕ должна обеспечить поддержку этого механизма. Конечно, необходимо продолжить работу, и поэтому мы договорились, что в течение ближайших четырех месяцев наши советники и министры иностранных дел со стороны всех участников обсудят политические условия и условия безопасности, необходимые для создания условий, которые позволят провести местные выборы. Как я уже сказала, перед нами очень большой объем работы, но у меня сложилось впечатление, что есть действительно добрая воля всех участников этой встречи и позитивный настрой всех участников", - заявила Меркель.