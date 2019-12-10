Зеленский: Киев готов к выполнению парижских договоренностей

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, но это "дорога с двухсторонним движением".
В Париже завершился саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии.
"У нас есть надежда на то, что все договоренности будут придерживаться, но у нас есть четкое понимание, что лишь конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двухсторонним движением", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита.
Так называемый "нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.