Зеленский: Киев готов к выполнению парижских договоренностей

"У нас есть надежда на то, что все договоренности будут придерживаться, но у нас есть четкое понимание, что лишь конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двухсторонним движением", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита.