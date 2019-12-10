Зеленский хочет вернуться к вопросу контроля границы с Россией

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ставил вопрос по восстановлению Киевом контроля над границей с РФ, рассчитывает вернуться к этому вопросу на следующей встрече через четыре месяца.
"Сегодня я настаивал на необходимости восстановлению Украиной полного контроля за государственной границей. Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца", - заявил Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже, трансляцию вел телеканал "Прямой".