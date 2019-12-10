Макрон: стабильность в Европе зависит от урегулирования на Украине

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
"Стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры доверия и безопасности проходит через урегулирование конфликта на востоке Украины, в рамках Минских соглашений. И потому сегодняшняя встреча ("нормандский" саммит - ред.) была важна", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в "нормандском" формате.