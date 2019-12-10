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Макрон: стабильность в Европе зависит от урегулирования на Украине
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РИА Новости

Макрон: стабильность в Европе зависит от урегулирования на Украине

01:50 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры доверия и безопасности проходит через урегулирование конфликта на востоке Украины, в рамках Минских соглашений. И потому сегодняшняя встреча ("нормандский" саммит - ред.) была важна", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в "нормандском" формате.

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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЭммануэль МакронДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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