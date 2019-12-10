Макрон поприветствовал "политическую смелость" Зеленского

"Сегодня действительно было достигнуто многое. Речь идёт о первой встрече между президентом (России Владимиром) Путиным и президентом Зеленским, начиная с апреля 2019 года после выборов господина Зеленского. И хотел бы поблагодарить за эту действительно решимость и за смелость, которую он проявил при непосредственном урегулировании конфликта внутри своей страны", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в "нормандском формате".