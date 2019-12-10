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Макрон поприветствовал "политическую смелость" Зеленского
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РИА Новости

Макрон поприветствовал "политическую смелость" Зеленского

01:47 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников "Нормандского формата" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников "Нормандского формата" в Елисейском дворце
ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал "политическую смелость" украинского коллеги Владимира Зеленского по итогам встречи лидеров в "нормандском формате".
"Сегодня действительно было достигнуто многое. Речь идёт о первой встрече между президентом (России Владимиром) Путиным и президентом Зеленским, начиная с апреля 2019 года после выборов господина Зеленского. И хотел бы поблагодарить за эту действительно решимость и за смелость, которую он проявил при непосредственном урегулировании конфликта внутри своей страны", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в "нормандском формате".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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