Диетолог назвала пять "антипродуктов" новогоднего стола

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Диетолог Мария Дубская в беседе с "Пятым каналом" назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола.
На первое место диетолог поставила майонез. По ее словам, данный продукт можно заменить греческим йогуртом.
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Второе место заняло шампанское, которое, как указала Дубская, является очень сладким напитком, а пузырьки газа раздражают желудочно-кишечный тракт, вызывая неприятные ощущения.
На третьей строчке расположилось жирное мясо и мясные продукты. По мнению диетолога, на новогоднем столе следует отказаться от свинины, колбас и ветчины.
Четвертое место Дубская отвела разнообразным соленьям. Она отметила, что маринованные овощи нужно заменить на свежие.
На пятую строчку диетолог поместила сладости, посоветовав вместо них употребить фрукты.
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