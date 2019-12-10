Диетолог назвала пять "антипродуктов" новогоднего стола

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Диетолог Мария Дубская в беседе с " Диетолог Мария Дубская в беседе с " Пятым каналом " назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола.

На первое место диетолог поставила майонез. По ее словам, данный продукт можно заменить греческим йогуртом.

Второе место заняло шампанское, которое, как указала Дубская, является очень сладким напитком, а пузырьки газа раздражают желудочно-кишечный тракт, вызывая неприятные ощущения.

На третьей строчке расположилось жирное мясо и мясные продукты. По мнению диетолога, на новогоднем столе следует отказаться от свинины, колбас и ветчины.

Четвертое место Дубская отвела разнообразным соленьям. Она отметила, что маринованные овощи нужно заменить на свежие.