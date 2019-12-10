Родители винят московского врача в инвалидности детей: ее арестовали

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Мария Семенова. В Москве арестовали бывшего главврача роддома № 27 Марину Сармосян: медика обвиняют в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью, а также смерть человека. Родители пострадавших детей настаивают: они могли бы появиться на свет здоровыми, но стали инвалидами по вине заведующей и других сотрудников учреждения. В свою очередь, близкие задержанной парируют: Сармосян буквально жила работой, никаких весомых доказательств ее вины нет. Они подчеркивают: медэкспертиза не проведена, отправлять врача за решетку, руководствуясь лишь жалобами родителей, — несправедливо. Корреспондент РИА Новости выслушала обе стороны конфликта.

Суд да дело

Марину Сармосян, экс-заведующую роддомом № 27, входящим в состав больницы имени Спасокукоцкого, отправили в СИЗО на два месяца — так 6 декабря решил Савеловский суд.

В тот же день в столичном департаменте здравоохранения заявили: руководство медучреждения полностью заменят в связи с многочисленными жалобами пациентов.

Против Сармосян возбуждено четыре уголовных дела, объединенных в одно производство. Ее подозревают в халатности, повлекшей тяжелый вред здоровью или смерть человека, а также оказание услуг ненадлежащего качества.

Потерпевшие — четыре московские семьи. Три роженицы утверждают, что их дети появились на свет путем выдавливания, в результате чего один умер, а двое остались инвалидами. Еще одна семья сообщила, что их ребенка выписали из роддома, хотя у него был диагноз, требовавший медицинского наблюдения, — мальчик сейчас в коме.

"У нас и не такие рожали"

Татьяна Бенграф поступила в роддом № 27 в ноябре прошлого года — для этого семья заключила контракт с медучреждением. Ее муж Роман рассказывает: все скрининги были в норме, беременность считалась благополучной, угрозы здоровью матери и ребенка не имелось. В женской консультации, где наблюдалась Татьяна, ей пророчили легкие роды. Но желанная дочь появилась на свет глубоким инвалидом — сейчас ей второй год, она не может даже самостоятельно глотать и требует круглосуточного внимания. Супруги Бенграф уверены: это полностью вина врачей.

"У жены были зеленые околоплодные воды — это значит, что ребенок уже начинает задыхаться. Мы знали, что подобное считается показанием для кесарева сечения, но нам говорили: "У нас и не такие рожали". Жену заставили согласиться на эпидуральную анестезию, врач ввела в заблуждение и сказала, что если сейчас этого не сделать, ребенок задохнется. После анестезии родовая деятельность, которая поначалу была хорошей, остановилась. Ребенок неправильно зашел в родовые пути — еще одно показание для кесарева. Как только поняли, что он не двигается, наш врач Сусанна Паносян позвала заведующую, Марину Сармосян, та стала командовать процессом выдавливания. Они просто расплющили моему ребенку голову, мозг пострадал. Дочь не смогли вытащить, использовали вакуум-экстракцию. У нее вся голова была синяя, она не закричала, а захрипела. Ее положили супруге на живот, и дочка перестала дышать. В этот момент ей пересекли пуповину, лишив тем самым последних остатков кислорода, и отдали в руки реанимационной бригаде, которая уже полчаса дежурила под дверью", — вспоминает Роман Бенграф.

Произошедшее он объясняет стремлением Сармосян улучшить данные по естественным родам.

"Заведующая очень гордится этими показателями. Больница № 50, филиалом которой является роддом, приводила статистику, что у них доля кесарева сечения — 13%, а в целом по Москве — 26%. Но цена этому — жизни детей. У меня ребенок, слава Богу, жив, хотя и глубокий инвалид с паллиативным статусом. А те, кто лежит в коме, умершие дети?" — возмущается Роман.

По его словам, после осложнений в родах медики заверили семью, что это исключение, первый случай в их практике. "Врач сказала: у нее такой стресс, что она в отпуск пойдет на месяцок — пережить случившееся. А мы уже год тянем на себе тяжелого ребенка-инвалида безо всякого отпуска. Мы поначалу поверили, что наш случай — первый в роддоме, но потом нашли в социальных сетях Милену П., у которой месяцем раньше умер ребенок при аналогичных обстоятельствах. Сотрудники знали об этом, но не сделали никаких выводов и продолжили политику естественных родов".

"Документы переписаны"

Потерпевшие также обвиняют врача в фальсификации документов, поэтому ходатайствовали, чтобы на время разбирательств Сармосян находилась под стражей. "Надо помешать ей уничтожать улики и давить на свидетелей. Мы с этим столкнулись. Улики по нашему делу — медицинские документы — были полностью переписаны, к счастью, у нас сохранился оригинал, выданный при выписке. Мы знаем о фактах давления на людей, которые давали показания в нашу пользу либо просто выражали поддержку и сочувствие, — утверждает Роман. — Когда в женской консультации, где наблюдалась моя жена, узнали о произошедшем, — все были в ужасе. До Сармосян дошла информация об этом, она позвонила этим врачам, стала кричать, что они нарушают профессиональную этику".

Родственники Марины Сармосян говорят, что она не присутствовала лично на родах тех детей, в смерти или инвалидизации которых ее обвиняют. Однако Роман им возражает.

"Основной аргумент защиты: она не присутствовала на родах. Но она там была, это подтвердила Паносян на очной ставке с моей женой. И все забывают о том, что переписывались медкарты, а это — тоже преступление", — заключает он.

"Счастливые поехали домой"

Сын Юдиных родился 21 апреля этого года в 27-м роддоме. "Мы начитались хвалебных отзывов, решили, что это лучшее место для нас", — вздыхает отец мальчика Кирилл.

Ничто не предвещало беды. "Медики оценили его состояние на "девять" по шкале Апгар, но поставили диагноз "лейкоцитоз", о чем я узнал уже потом. На вторые сутки его выписали из роддома. Мы счастливые поехали домой, а через несколько дней ребенок стал стонать, запрокидывать голову. Мы сразу вызвали скорую, оказались в больнице, где нам сообщили, что у сына менингит: бактериальная инфекция долго развивалась, начался сепсис в крови, отек мозга, стали отказывать органы, сын впал в кому. У нас возник вопрос, почему так произошло. Мы попросили нашу страховую провести экспертизу качества услуг роддома и сейчас можем с уверенностью говорить, что ребенка с лейкоцитозом нельзя было выписывать. Должна была быть назначена антибактериальная терапия, анализ крови, спинномозговая пункция и так далее", — объясняет Кирилл.

Он, как и Роман, обвиняет врачей роддома в фальсификации документов.

"Когда ребенок попал в реанимацию с менингитом, в тот же день жене позвонили из роддома, стали спрашивать, что с ним. Супруга случайно перепутала возбудитель менингита и назвала не стрептококк, а стафилококк, она не сильна в терминологии. Позже мы увидели в медицинских документах анализ, которого не было: якобы обнаружен стафилококк. Роддом не признал ошибки, не принес извинений. Нам говорили, что мальчик был выписан по нашему требованию, что не соответствует действительности", — излагает свою версию Юдин.

Он также подчеркивает: медики изменили рекомендации, которые якобы давали семье при выписке из роддома. "Когда выписывали ребенка, нам велели только сдать мочу и проконсультироваться в Филатовской. Когда мы забрали копии документов из больницы, увидели в рекомендательной части, что мы должны были сдать кровь. Видно, что это приписано позднее: другой почерк и чернила", — аргументирует он.

Сын Юдиных и по сей день в коме.

"Арестовали без всяких показаний"

Адвокаты и родственники экс-заведующей уверены в ее невиновности. Сестра Сармосян Карина вспоминает: Марина позвонила и сообщила, что ее просят дать свидетельские показания. Поначалу никто не понимал, насколько серьезно дело.

"В пятницу я ждала звонка и вечером узнала от Марининой дочери, что ее арестовали, в субботу — суд. Я живу в Санкт-Петербурге, но тут же приехала в Москву. У здания суда было человек 50-70, мамы с детьми, которые у нее родились, весь ее коллектив. Врачи рассказали: утром их заставили написать заявление об уходе, иначе "поставьте крест на врачебной карьере". Они были в шоке", — говорит Карина.

Она уверена: сестра любила свою работу и никогда бы не причинила вреда детям.

"Когда она пришла в роддом, я ей твердила: "Марин, от тебя ничего не останется, если ты будешь так работать". А она отвечала: "Я не могу по-другому". Ночью ей звонят, она приезжает, утром — уже там. Она в этом роддоме жила. Я в шоке от того, как ее поливают грязью. Читаю и чуть с ума не схожу. Говорят, что она убивает детей, — разве такое можно писать и даже думать? Почему не спрашивают тех матерей, у которых все хорошо? И сейчас ее взяли под стражу. Когда она выходила из зала суда, ее дочь упала в обморок", — переживает родственница.

"Показания потерпевших, которые высказывают свое мнение, не будучи специалистами, не могут считаться достаточными для подтверждения как самих дефектов медицинской помощи, так и их прямой связи с наступившими осложнениями. По одному из случаев был представлен акт проверки Росздравнадзора, но и в нем также содержится мнение специалиста о том, что медперсоналом не допущено врачебных ошибок, которые могли иметь прямую связь с заболеванием у новорожденного. Судебно-медицинские экспертизы по делу ни по одному из случаев еще не проведены", — прокомментировал РИА Новости адвокат Марины Сармосян Геворг Дангян.

Он считает несправедливой меру пресечения, выбранную для экс-заведующей.

"Для такой меры пресечения суду должны быть представлены конкретные и подтвержденные материалами факты, свидетельствующие о намерении скрыться от следствия, препятствовать производству по делу, угрожать свидетелям и так далее. Ничего подобного не было, только голословные утверждения. Мы предлагали выбрать любую иную меру пресечения — домашний арест, залог, запрет совершения определенных действий, но суд нас не услышал. Мы все понимаем состояние родителей, у которых дети страдают, сочувствуем им. Но невозможно, основываясь только на их мнении, безосновательно и бездоказательно заключать под стражу врача, которая, ко всему прочему, не участвовала непосредственно в родах этих женщин. В любом медучреждении бывают осложнения у пациентов в процессе или после лечения, но необходима объективная проверка причин и их связи с негативными последствиями. Иначе всех врачей и их руководителей, на кого будут писать жалобы, можно отправлять в СИЗО", — подытоживает адвокат.