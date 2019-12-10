"Под окнами — останки, все без голов". Как защитить самых бесправных

Активисты в масках животных во время протеста против использования животных в цирках

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Горе-предприниматели незаконно держат у себя редких животных и пытаются всячески на них нажиться. Бизнесмены за счет бюджетных средств открывают черные пункты передержки, где доводят собак и кошек до смерти. Подростки издеваются над своими и чужими питомцами — порой доходит до массовых убийств. Казалось бы, после принятия закона о защите братьев наших меньших случаев жестокого обращения станет меньше в разы, а живодеры получат по заслугам. Однако на деле глобально ничего не изменилось. Почему так — в материале РИА Новости к Международному дню прав животных.

"Выверенный и выстраданный"

Закон "Об ответственном обращении с животными" (498-й ФЗ) вступил в силу в конце декабря 2018-го. Важная его составляющая — подзаконные акты, где дополняются основные положения. Всего таких уточненных документов должно быть четырнадцать. Они начнут действовать с 1 января 2020 года. Однако на сегодняшний день подготовлено всего девять актов, хотя по регламенту срок истек 24 июня. Впрочем, и теми, что уже есть, эксперты не очень довольны.

"Нас — профессиональное сообщество — не услышали. Непонятно, в чьих интересах разрабатываются эти акты. Некоторые противоречат положениям закона", — говорит РИА Новости председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Парламентарий приводит пример: по закону передвижные цирки шапито запрещаются, "а в подзаконном акте фактически легализуются". "Идем дальше. Принимаются правила обращения с безнадзорными животными, которые должны конкретизировать закон. Но там нет никаких уточнений. Кроме того, отсутствуют четкие требования к приютам", — объясняет Бурматов.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов © РИА Новости / Владимир Трефилов Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

Хотя были прецеденты, когда активистов услышали. Так, изначально МВД опубликовало перечень из 69 потенциально опасных пород собак, которых запретят выгуливать без намордников и поводков. После неоднозначной реакции общественности список сократили до тринадцати. "Это один из редких случаев. В остальном же подзаконные акты очень слабые", — замечает Бурматов. А многие отсутствуют до сих пор: в частности, не утверждены требования к обращению с животными, используемыми в культурно-зрелищных мероприятиях, нет документа, регулирующего полномочия в сфере надзора.

"Над законом работали восемь лет — он выверенный и выстраданный. А такими некачественными подзаконными актами все, к сожалению, торпедируется", — подытожил депутат.

Важная ступень

Пока у зоозащитного сообщества больше вопросов, чем ответов. По мнению юриста ассоциации "Зооправо" Евгении Немцовой, серьезная недоработка — отсутствие прямого запрета на умерщвление здоровых животных, которые не испытывают непереносимых физических страданий. "Такой запрет установлен только для тех, кто в приюте. Бесхозных животных без владельцев, находящихся на свободе, это затрагивает косвенно (следует из запрета жестокого обращения)", — комментирует Немцова РИА Новости.

С домашними ситуация хуже — по закону владельцу запрещается отказ от содержания питомца, пока того не передадут в приют или новому хозяину. "И тут же допускается "отчуждение" еще и "иным законным способом". Каким — не конкретизируется. Исходя из статьи 137 Гражданского кодекса, к животным применяются общие правила об имуществе, которым можно распоряжаться на свое усмотрение, в том числе уничтожать. То есть, если дело касается животных, умерщвлять. Это недопустимо, такой позиции придерживается и Минприроды. Для уточнения мы направили запрос в Госдуму, пока он остался без ответа", — подчеркивает юрист.

Уголовный кодекс

До того как появился закон об ответственном обращении с животными, все, что касалось жестокого обращения, было прописано только в статье 245 УК. Однако само понятие "жестокое обращение" в УК и федеральном законе сформулировано по-разному. И это, по мнению зоозащитников, стало одной из причин того, что многие живодеры до сих пор не получили по заслугам, а 245-я — малоэффективна.

Чтобы добиться суда, в действиях человека должны быть определенные "хулиганские или корыстные побуждения", которые и привели к последствиям — увечью или гибели животного.

"А вот в федеральном законе это понятие сформулировано корректно — указаны последствия не только в виде гибели или увечья, но и другого вреда здоровью. Оговаривается, что речь может идти об истязании животного, в том числе голодом, жаждой, побоями и так далее", — перечисляет Немцова.

Статистики нет

Официальной статистики, сколько всего четвероногих страдает от жестокого обращения, нет. Каждое зоозащитное сообщество ведет свой подсчет.

"Только к нам поступает в среднем от десяти до двадцати сигналов еженедельно, — рассказывает специалист по закупкам ассоциации "Зооправо" Екатерина Шевелева. — Условно делим их на две группы — единичные случаи, связанные с физическими лицами, и отловы животных без владельцев. Большинство погибает из-за недобросовестных исполнителей контрактов: во время отлова, в приютах и пунктах передержки".

В ноябре в Госдуме прошел круглый стол, посвященный правоприменительной практике по 245-й статье. Представители МВД проинформировали: в 2018-м в России было возбуждено 117 уголовных дел, а в первой половине 2019-го — только пятьдесят одно.

Живодерки из Новосибирска

Яркий пример того, что полицейские без особого энтузиазма берутся за дела, подпадающие под статью 245, — история новосибирских живодерок. В августе этого года местная жительница выпустила кота по кличке Мотя погулять, а в итоге нашла питомца в мусорном контейнере возле подъезда: без конечностей и головы, скальп был снят по плечи и лежал в том же пакете. Как выяснилось позже, животное убила и расчленила 16-летняя Ника, а выкинула кота ее подруга Маша (имена несовершеннолетних изменены). Когда оперативники прибыли на место и зашли в квартиру Ники, то были ошарашены. В холодильнике — труп кота и эмбрионы котят, в комнате — несколько коробок костей, черепов и скальпов животных.

Девочка жила одна с пятнадцати лет, родители переехали в другой район города. В квартире она организовала самую настоящую пыточную. Возмущенные новосибирцы вышли на акцию протеста, собирали подписи, обращались в различные ведомства. Но реакции не последовало. Тогда активисты провели собственное расследование — изучили двор дома, где живет живодерка. Увиденное их потрясло: под окнами квартиры Ники — гниющие останки животных, все без голов. Тут же выяснилось, что Ника вела группу в соцсетях, где продавала черепа по 500 рублей за штуку.

Общественница Светлана Строилова сообщила РИА Новости, что уголовное дело возбудили лишь спустя месяц, 29 августа, — по первой части статьи 245.

Страница группы Ники во "ВКонтакте" Страница группы Ники во "ВКонтакте"

В конце сентября ситуацию взял на контроль Следственный комитет. Светлана уверяет: под давлением общественности. "До того как этим не заинтересовались следователи, в квартире подозреваемой даже обыски толком не проводились. Родители Ники на наших глазах коробками выносили останки животных (очевидцы все фиксировали и выкладывали в Сеть), отмыли комнату. Утрата улик — колоссальная", — сетует активистка.

По изъятым в ходе осмотра места происшествия предметам назначены криминалистические экспертизы. "Кроме того, проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Результаты покажут, что делать с Никой: принять меры медицинского характера и с ними направлять ее в суд или прекратить дело ввиду ее невменяемости", — говорит новосибирский юрист Сергей Егоров.

© Фото : предоставлено Светланой Строиловой Акция протеста против живодерок © Фото : предоставлено Светланой Строиловой Акция протеста против живодерок

Впрочем, он добавляет, что совершившая преступления девушка была несовершеннолетней, "так что отделается только штрафом". "А подруга Ники, Маша, которая живет в семье опекунов, и вовсе останется безнаказанной: на момент случившегося она не достигла возраста уголовной ответственности — шестнадцати лет".

"В этой истории всю работу, по сути, выполнила общественность — люди самостоятельно изучали соцсети, ворошили брошенные на улице пакеты с останками животных, собирали улики и умоляли приобщить их к делу", — отмечает Светлана Строилова.

К слову, она присутствовала на том самом круглом столе в Госдуме в ноябре — собравшиеся были возмущены инцидентом в Новосибирске и тем, что разбирательства настолько затянулись. Общественники призвали снизить возраст ответственности по статье 245 до четырнадцати лет, а также разработать методические указания для работников МВД.

© Фото : предоставлено Светланой Строиловой Круглый стол в Госдуме © Фото : предоставлено Светланой Строиловой Круглый стол в Госдуме

Сергей Егоров уточняет: то, что полиция неохотно берется за 245-ю, — "обычное дело". За всю практику ему удалось довести до суда только два случая жестокого обращения с животными. И то по 245-й из них прошло одно.

Некуда девать

Совершенно отдельная тема — "фотоживодеры". "У нас в Краснодаре это очень распространено, — рассказывает агентству представитель отделения Альянса защитников животных Елена Наседкина. — В летний сезон мы чуть ли не каждые выходные вызывали полицию. Результат — нулевой. Полицейские как-то объяснили нашим волонтерам, что у них нет четко прописанного регламента, как быть в таких случаях со зверями, куда их передать".

Найти животному дом, продолжает Наседкина, действительно непростое дело: "Поэтому нужно организовать при заповедниках реабилитационные центры, куда можно было бы направлять конфискованных особей".

К слову, судьба тех четвероногих, у которых есть какие-то увечья, и вовсе плачевна. "Если с ним что-то случается и его нельзя вернуть обратно в дикую природу, существует три варианта — его либо убивают, либо продают через аукцион, либо же отправляют в муниципальные зоопарки. Искалеченные особи зоопаркам не интересны, их не продать, поэтому их уничтожают", — комментирует проблему член ОНФ в Челябинской области, зоозащитник Карен Даллакян. Он предлагает поддержать некоммерческие организации, которые хотят спасать любых животных, в том числе инвалидов.

Даллакян акцентирует внимание еще на одном нюансе: ветеринарное сообщество сегодня в тупиковой ситуации — они берутся за лечение краснокнижных животных, а в итоге получают за это штраф. "Если они каким-то образом оказываются в ветеринарной клинике, приходит инспектор и выписывает штраф, потому что в законе нет слова "лечение". Есть только "содержание". Из-за этого ветеринаров штрафуют на сумму от пятисот тысяч до миллиона рублей".

"Пустой звук"

В целом 498-й ФЗ в действительности не охватывает права всех братьев наших меньших, подводит итог президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова. В частности, активистка возмущена тем, что законом никак не регулируются три крупнейшие сферы: животноводство, пушное звероводство и опыты над животными. Хотя надо охватить все отрасли, где человек тем или иным образом эксплуатирует зверей.