Встреча Путина и Зеленского тет-а-тет продолжалась 15 минут

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Длительность двухсторонней встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского тет-а-тет составила 15 минут, сообщил источник в Елисейском дворце.
После завершения четырехсторонней встречи президенты России и Украины в сопровождении делегаций ушли на переговоры, через 1 час 20 минут они вышли и отправились на обед.
"Была встреча Путина и Зеленского, которая закончилась 15-минутным разговором тет-а-тет", - сказал источник.
Переговоры лидеров двух стран прошли после саммита в "нормандском формате". Пожалуй, самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
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