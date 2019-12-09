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Встреча Путина и Зеленского тет-а-тет продолжалась 15 минут
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РИА Новости

Встреча Путина и Зеленского тет-а-тет продолжалась 15 минут

23:53 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Длительность двухсторонней встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского тет-а-тет составила 15 минут, сообщил источник в Елисейском дворце.
После завершения четырехсторонней встречи президенты России и Украины в сопровождении делегаций ушли на переговоры, через 1 час 20 минут они вышли и отправились на обед.
"Была встреча Путина и Зеленского, которая закончилась 15-минутным разговором тет-а-тет", - сказал источник.
Переговоры лидеров двух стран прошли после саммита в "нормандском формате". Пожалуй, самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на Украине"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияПарижУкраинаВ мире
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