Бюджет-2020 перенесет Украину в эпоху нищеты, считает Медведчук

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Принятый Верховной радой бюджет на 2020 год перенесет Украину из эпохи бедности в эпоху нищеты, считает председатель политсовета украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Великолепные" результаты деятельности парламента. "Великолепный" бюджет, который превращает страну и переносит автоматом из эпохи бедности в эпоху нищеты. "Великолепная" программа правительства, утвержденная парламентом, которая не дает шансов на развитие экономики страны, "великолепные" законы, которые начали сегодня процессы уничтожения и притеснения малого и среднего бизнеса, задели и крупный бизнес. Это отразится в ближайший месяц на экономической ситуации в стране", - заявил Медведчук в эфире телеканала "112.Украина".
Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Такой рост ВВП не совсем совпадает с озвученным в программе правительства. Минимальная зарплата в стране в следующем году вырастет на 550 гривен (22,6 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (194,3 доллара).
Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% - до 2189 гривен (около 90 долларов). Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке.
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