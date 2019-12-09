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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-09T23:34+0300
https://ria.ru/20191209/1562188475.html
Дагестан направил 200 миллионов рублей на стимулирование МСП в АПК
https://cdn25.img.ria.ru/images/150133/99/1501339989_0:323:3068:2048_1036x0_80_0_0_0490d62eec8a56e97925f5256bbdc72b.jpg
РИА Новости

Дагестан направил 200 миллионов рублей на стимулирование МСП в АПК

23:33 09.12.2019 (обновлено: 23:34 09.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКоровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 9 дек – РИА Новости. Власти Дагестана в 2019 году направили порядка 200 миллионов рублей на реализацию проектов по логистике, хранению и переработке мяса и молока в рамках стимулирования малых и средних сельхозпредприятий, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов.
​Как сообщает пресс-служба Минсельхопрода Дагестана, на совещании в Махачкале по мерам поддержки МСП Гусейнов рассказал о реализации в республике федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации" в рамках нацпроекта по МСП и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.
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"С целью дополнительного стимулирования аграриев республики объединяться в СПоКи реализуется ряд мер господдержки. Это и поддержка начинающих фермеров, и семейных животноводческих ферм, и отдельно поддержка самих сельхозпотребкооперативов. Только в 2019 году мы направили порядка 200 миллонов рублей на реализацию проектов по логистике, хранению и переработке мяса и молока. В рамках нацпроекта также действует поддержка в виде грантов "Агростартап", которая имеет ряд своих преимуществ, особенно для личных подсобных хозяйств", – привели в пресс-службе слова Гусейнова.
Он отметил, что Минсельхозпрод намерен синхронизировать все госпрограммы поддержки аграриев с тем, чтобы оказывать фермерам и сельхозпотребкооперативам комплексную помощь на всех этапах развития их бизнеса. В частности, в республике создан специализированный Центр компетенций, который проводит работу, в том числе, по определению специализации районов с помощью создания "ресурсной карты" региона с указанием количества скота, земельных участков, трудовых ресурсов и других показателей.
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"Глава Дагестана Владимир Васильев в ежегодном послании Нардоному Собранию республики отмечал рост экспорта мяса за 2018 год более чем в 20 раз. Но,он также нацелил парламент на дальнейшую перспективу, в частности, по продвижению на внутреннем и внешнем рынках местной продукции глубокой переработки. Решению этой задачи будет способствовать господдержка сельхозпотребкооперации", - отметили в пресс-службе.

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