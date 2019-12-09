Дагестан направил 200 миллионов рублей на стимулирование МСП в АПК

МАХАЧКАЛА, 9 дек – РИА Новости. Власти Власти Дагестана в 2019 году направили порядка 200 миллионов рублей на реализацию проектов по логистике, хранению и переработке мяса и молока в рамках стимулирования малых и средних сельхозпредприятий, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов.

​Как сообщает пресс-служба Минсельхопрода Дагестана, на совещании в Махачкале по мерам поддержки МСП Гусейнов рассказал о реализации в республике федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации" в рамках нацпроекта по МСП и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.

"С целью дополнительного стимулирования аграриев республики объединяться в СПоКи реализуется ряд мер господдержки. Это и поддержка начинающих фермеров, и семейных животноводческих ферм, и отдельно поддержка самих сельхозпотребкооперативов. Только в 2019 году мы направили порядка 200 миллонов рублей на реализацию проектов по логистике, хранению и переработке мяса и молока. В рамках нацпроекта также действует поддержка в виде грантов "Агростартап", которая имеет ряд своих преимуществ, особенно для личных подсобных хозяйств", – привели в пресс-службе слова Гусейнова.

Он отметил, что Минсельхозпрод намерен синхронизировать все госпрограммы поддержки аграриев с тем, чтобы оказывать фермерам и сельхозпотребкооперативам комплексную помощь на всех этапах развития их бизнеса. В частности, в республике создан специализированный Центр компетенций, который проводит работу, в том числе, по определению специализации районов с помощью создания "ресурсной карты" региона с указанием количества скота, земельных участков, трудовых ресурсов и других показателей.

"Глава Дагестана Владимир Васильев в ежегодном послании Нардоному Собранию республики отмечал рост экспорта мяса за 2018 год более чем в 20 раз. Но,он также нацелил парламент на дальнейшую перспективу, в частности, по продвижению на внутреннем и внешнем рынках местной продукции глубокой переработки. Решению этой задачи будет способствовать господдержка сельхозпотребкооперации", - отметили в пресс-службе.