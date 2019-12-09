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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-09T23:33+0300
https://ria.ru/20191209/1562188453.html
Ярмарка в Махачкале собрала более 200 фермеров и предприятий АПК
https://cdn25.img.ria.ru/images/150727/62/1507276239_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_bcc18a955cfa5dd77d76cfaaa68df195.jpg
РИА Новости

Ярмарка в Махачкале собрала более 200 фермеров и предприятий АПК

23:32 09.12.2019 (обновлено: 23:33 09.12.2019)
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© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная продукция
Сельскохозяйственная продукция
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
​МАХАЧКАЛА, 9 дек – РИА Новости. Продукция более 200 фермерских и личных крестьянских хозяйств, а также предприятий АПК​ была представлена на Республиканской сельскохозяйственной ярмарке в Махачкале, приуроченной к завершению в Дагестане осенне-полевых работ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РД.
"В целом, мы завершаем год очень позитивно, у нас рост по всем показателям. Сегодня Минсельхозпродом организована уже шестая по счету в 2019 году ярмарка. На ней в преддверии Нового года дагестанцы и гости республики могут приобрести качественную продукцию по ценам в среднем на 20% ниже, чем в гастрономах и на городских рынках", - отметил посетивший выставку глава ведомства Абзагир Гусейнов.
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В пресс-службе напомнили, что важность развития агропромышленного комплекса, который является ключевой отраслью экономики республики, обозначил в своем ежегодном послании Народному Собранию Дагестана глава региона Владимир Васильев. В частности он обратил внимание депутатов на необходимость наращивания объемов переработки плодово-овощной и мясо-молочной продукции, где существует "огромный потенциал", и на эффективное использование сельскохозяйственных земель.

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Республика ДагестанВладимир ВасилевДагестанМахачкалаЭкономика
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