Ярмарка в Махачкале собрала более 200 фермеров и предприятий АПК

МАХАЧКАЛА, 9 дек – РИА Новости. Продукция более 200 фермерских и личных крестьянских хозяйств, а также предприятий АПК была представлена на Республиканской сельскохозяйственной ярмарке в Махачкале, приуроченной к завершению в Дагестане осенне-полевых работ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РД.
"В целом, мы завершаем год очень позитивно, у нас рост по всем показателям. Сегодня Минсельхозпродом организована уже шестая по счету в 2019 году ярмарка. На ней в преддверии Нового года дагестанцы и гости республики могут приобрести качественную продукцию по ценам в среднем на 20% ниже, чем в гастрономах и на городских рынках", - отметил посетивший выставку глава ведомства Абзагир Гусейнов.
В пресс-службе напомнили, что важность развития агропромышленного комплекса, который является ключевой отраслью экономики республики, обозначил в своем ежегодном послании Народному Собранию Дагестана глава региона Владимир Васильев. В частности он обратил внимание депутатов на необходимость наращивания объемов переработки плодово-овощной и мясо-молочной продукции, где существует "огромный потенциал", и на эффективное использование сельскохозяйственных земель.
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