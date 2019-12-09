Ярмарка в Махачкале собрала более 200 фермеров и предприятий АПК

"В целом, мы завершаем год очень позитивно, у нас рост по всем показателям. Сегодня Минсельхозпродом организована уже шестая по счету в 2019 году ярмарка. На ней в преддверии Нового года дагестанцы и гости республики могут приобрести качественную продукцию по ценам в среднем на 20% ниже, чем в гастрономах и на городских рынках", - отметил посетивший выставку глава ведомства Абзагир Гусейнов.