Украинцы ждут подвижек в мирном процессе, считает Вышинский

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Украинцы ждут от встречи лидеров "нормандской четверки" подвижек в мирном процессе, все хотят закончить войну, заявил исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Украинцы ждут от встречи лидеров "нормандской четверки" подвижек в мирном процессе, все хотят закончить войну, заявил исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский

"Все, конечно, ждут каких-то подвижек, подвижек в мирном процессе. Это те ожидания, на которых (Владимир) Зеленский стал президентом. Другие ожидания - борьба с коррупцией, все остальное - я бы назвал их второстепенными. Конечно, все хотели в первую очередь, и это подчеркивают все социологические опросы, все хотят закончить войну. Другой вопрос – как. Вот тут очень жестко расходятся позиции у большинства украинцев и у того агрессивного меньшинства, которое на сегодняшний день делает все для того, чтобы Зеленский вернулся оттуда без подвижек, но с якобы высоко поднятой головой", - рассказал Вышинский в эфире телеканала "Россия 24"

На Украине, по его словам, регулярно проходят митинги и оппозиционные акции, которые призывают ничего не делать для наступления мира, потому что мир для украинской стороны обозначает проигрыш.

"Еще очень серьезно те люди, которых я хорошо знаю, ждут переговоры. Это сотни людей, которые находятся в непростом положении, которые осознают, что от подвижек дальше, от возможности обмена "всех на всех" зависит их личная судьба на ближайшие год-два, а может быть и дальше", - отметил Вышинский.

Большие и глобальные ожидания, по мнению журналиста, связаны с прекращением войны.

"А есть ожидания, связанные с конкретными человеческими судьбами людей, которые находятся в тюрьме, людей, которые ждут тех, кто находится в тюрьме", - добавил Вышинский.

Возможное возвращение Зеленского после встречи "ни с чем", по его мнению, незамеченным не останется.

"Даже риторика его команды на протяжении последних двух месяцев жестко обвалила рейтинг Зеленского. Потому что он выиграл с 72%, его уровень популярности был на уровне 70%, и вот последние социологические исследования показывают, что это уже около 50%. 20% за два месяца – это катастрофа, с моей точки зрения... На отказе от желания договариваться, на декларациях того, что мы будем несгибаемыми, Зеленский теряет. Если не будет действий, то никакая риторика не поможет Зеленскому в дальнейшем падении его рейтинга", - считает Вышинский.

"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.