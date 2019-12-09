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Украинцы ждут подвижек в мирном процессе, считает Вышинский
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РИА Новости

Украинцы ждут подвижек в мирном процессе, считает Вышинский

23:05 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Украинцы ждут от встречи лидеров "нормандской четверки" подвижек в мирном процессе, все хотят закончить войну, заявил исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский.
Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе проходит в понедельник в Париже.
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"Все, конечно, ждут каких-то подвижек, подвижек в мирном процессе. Это те ожидания, на которых (Владимир) Зеленский стал президентом. Другие ожидания - борьба с коррупцией, все остальное - я бы назвал их второстепенными. Конечно, все хотели в первую очередь, и это подчеркивают все социологические опросы, все хотят закончить войну. Другой вопрос – как. Вот тут очень жестко расходятся позиции у большинства украинцев и у того агрессивного меньшинства, которое на сегодняшний день делает все для того, чтобы Зеленский вернулся оттуда без подвижек, но с якобы высоко поднятой головой", - рассказал Вышинский в эфире телеканала "Россия 24".
На Украине, по его словам, регулярно проходят митинги и оппозиционные акции, которые призывают ничего не делать для наступления мира, потому что мир для украинской стороны обозначает проигрыш.
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"Еще очень серьезно те люди, которых я хорошо знаю, ждут переговоры. Это сотни людей, которые находятся в непростом положении, которые осознают, что от подвижек дальше, от возможности обмена "всех на всех" зависит их личная судьба на ближайшие год-два, а может быть и дальше", - отметил Вышинский.
Большие и глобальные ожидания, по мнению журналиста, связаны с прекращением войны.
"А есть ожидания, связанные с конкретными человеческими судьбами людей, которые находятся в тюрьме, людей, которые ждут тех, кто находится в тюрьме", - добавил Вышинский.
Возможное возвращение Зеленского после встречи "ни с чем", по его мнению, незамеченным не останется.
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"Даже риторика его команды на протяжении последних двух месяцев жестко обвалила рейтинг Зеленского. Потому что он выиграл с 72%, его уровень популярности был на уровне 70%, и вот последние социологические исследования показывают, что это уже около 50%. 20% за два месяца – это катастрофа, с моей точки зрения... На отказе от желания договариваться, на декларациях того, что мы будем несгибаемыми, Зеленский теряет. Если не будет действий, то никакая риторика не поможет Зеленскому в дальнейшем падении его рейтинга", - считает Вышинский.
"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.
В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеКирилл Вышинский"Нормандская четверка"ПарижУкраинаВ мире
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