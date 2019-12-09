Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Министры обороны РФ и Турции Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу Хулуси Акар обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на севере Сирии , в частности в Идлибе, говорится в сообщении турецкого минобороны.

"Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе переговоров министры обменялись мнениями по вопросам безопасности в Идлибе и других регионах, в частности по ситуации, сложившейся в зоне операции "Источник мира" в рамках сочинского соглашения", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Минобороны России тоже сообщило, что стороны обсудили обстановку в ближневосточном регионе, уделив особое внимание ходу реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании по урегулированию обстановки на северо-востоке Сирии. Кроме того, были обсуждены меры по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации.