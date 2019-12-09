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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T23:58+0300
https://ria.ru/20191209/1562187731.html
Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156070/91/1560709176_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_190575ec595ab0c1118c926e29d4d66a.jpg
РИА Новости

Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии

22:54 09.12.2019 (обновлено: 23:58 09.12.2019)
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на севере Сирии, в частности в Идлибе, говорится в сообщении турецкого минобороны.
"Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе переговоров министры обменялись мнениями по вопросам безопасности в Идлибе и других регионах, в частности по ситуации, сложившейся в зоне операции "Источник мира" в рамках сочинского соглашения", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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Минобороны России тоже сообщило, что стороны обсудили обстановку в ближневосточном регионе, уделив особое внимание ходу реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании по урегулированию обстановки на северо-востоке Сирии. Кроме того, были обсуждены меры по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
РФ и Турция 22 октября подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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