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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T22:33+0300
https://ria.ru/20191209/1562187353.html
Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии
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РИА Новости

Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии

22:33 09.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об улучшении ситуации на севере Сирии, хотя и не теми темпами, на которые рассчитывала Анкара.
"Там (на севере Сирии) все идет к лучшему, но не так, как нам хотелось бы… Нужно оттуда вычистить террористов, мы сказали об этом и РФ, и США. Но ни Россия, ни Америка не смогли это осуществить. Поэтому мы стали сами решать этот вопрос", - сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.
Он напомнил о планах Анкары разместить в зоне безопасности на севере Сирии один миллион беженцев. "Это наш проект. Мы уже начали его осуществлять. Я раздал план нашего проекта всем лидерам. Он включает строительство домов, больниц, школ. Мы это все сделаем, но вы окажите финансовую поддержку, чтобы люди могли вернуться домой", - сказал президент Турции.
Он добавил, что "всем проект понравился, но дальше дело не идет", тем не менее в сирийском Рас-эль-Айне Турция хочет построить такое поселение в качестве примера.
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США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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