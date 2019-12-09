Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии

АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об улучшении ситуации на севере Сирии , хотя и не теми темпами, на которые рассчитывала Анкара.

"Там (на севере Сирии) все идет к лучшему, но не так, как нам хотелось бы… Нужно оттуда вычистить террористов, мы сказали об этом и РФ, и США. Но ни Россия, ни Америка не смогли это осуществить. Поэтому мы стали сами решать этот вопрос", - сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT

Он напомнил о планах Анкары разместить в зоне безопасности на севере Сирии один миллион беженцев. "Это наш проект. Мы уже начали его осуществлять. Я раздал план нашего проекта всем лидерам. Он включает строительство домов, больниц, школ. Мы это все сделаем, но вы окажите финансовую поддержку, чтобы люди могли вернуться домой", - сказал президент Турции.

Он добавил, что "всем проект понравился, но дальше дело не идет", тем не менее в сирийском Рас-эль-Айне Турция хочет построить такое поселение в качестве примера.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.