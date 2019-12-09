Около 800 человек продолжают митинг у офиса Зеленского

Во Франции в понедельник прошел саммит в "нормандском формате". Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до перехода региона под контроль Киева.