Около 800 человек продолжают митинг у офиса Зеленского

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Около 800 человек принимают участие в митинге у офиса президента Украины, нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщила пресс-служба полиции Киева.
У офиса президента Украины в понедельник проходит митинг, на котором оппозиционеры и националисты призывают главу государства Владимира Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина).
"Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы полиции на странице в Facebook.
Во Франции в понедельник прошел саммит в "нормандском формате". Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до перехода региона под контроль Киева.
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