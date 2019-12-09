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Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган
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РИА Новости

Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

22:00 09.12.2019 (обновлено: 23:40 09.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО", — сказал он в эфире телеканала TRT.
Патроны
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По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила С-400.
"Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?" — сказал президент Турции.

Поставки С-400

Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы встанут на вооружение в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
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Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400
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РоссияСШАС-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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