Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Анкара не откажется от российских систем ПВО Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган

"Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО", — сказал он в эфире телеканала TRT

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила С-400.

"Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?" — сказал президент Турции.

Поставки С-400

Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана , российские комплексы встанут на вооружение в апреле 2020 года.