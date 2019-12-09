Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. В Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в Елисейском дворце.
Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 19:20 мск и продолжались более двух часов.
В ближайшее время должна состояться первая двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем итоговая пресс-конференция.
"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.
В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".
Вчера, 21:34Минские соглашения