РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T21:49+0300
https://ria.ru/20191209/1562186191.html
Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась
https://cdn21.img.ria.ru/images/156218/02/1562180265_0:52:2428:1419_1036x0_80_0_0_a60bb50cb9aa77f2f6ad81a5550f3fd2.jpg
РИА Новости

Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась

21:40 09.12.2019 (обновлено: 21:49 09.12.2019)
94403
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. В Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в Елисейском дворце.
Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 19:20 мск и продолжались более двух часов.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вчера, 13:24
На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением
В ближайшее время должна состояться первая двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем итоговая пресс-конференция.
"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.
В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".
Минские соглашения
Вчера, 21:34
Минские соглашения
1401711423
Обсудить 12
Владимир Зеленский"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Эммануэль МакронАнгела МеркельВладимир ПутинСитуация на УкраинеПарижВ мире
Популярные комментарии
Не знаю, как вас, а меня интересует только один вопрос - Кто ниже ростом?
9 декабря, 21:51
hhekpacob
6520130
это разве так важно? высокого можно и нагнуться попросить)
9 декабря, 21:54
Кузьма Кузьмич
991001
Рекомендуем
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Париже проходит встреча Путина и Зеленского
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
Зеленский прибыл на "нормандский" саммит на обычной легковушке
LIVE: Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова по итогам заседания WADA
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Минские соглашения
Минские соглашения
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Встреча Путина и Зеленского тет-а-тет продолжалась 15 минут
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
Лента новостейМолния