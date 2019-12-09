Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 19:20 мск и продолжались более двух часов.

В ближайшее время должна состояться первая двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем итоговая пресс-конференция.

"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.