Васильев: в Дагестане стоит задача обеспечить учителями сельские школы

"Со следующего года у нас будет работать программа "Сельский учитель". Конечно же, передовые центры нужны, но при этом надо понимать, что та же сельская школа должна иметь надлежащие условия, которые позволят ребенку, учащемуся там, соревноваться с другими детьми в знаниях на равных", - пояснил он.