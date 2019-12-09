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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-09T21:42+0300
https://ria.ru/20191209/1562185815.html
Васильев: в Дагестане стоит задача обеспечить учителями сельские школы
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РИА Новости

Васильев: в Дагестане стоит задача обеспечить учителями сельские школы

21:42 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДети на уроке в школе дагестанского села
Дети на уроке в школе дагестанского села
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 9 дек – РИА Новости. Первоочередной задачей для сферы образования Дагестана является обеспечение профессиональными кадрами сельских школ, считает глава Дагестана Владимир Васильев.
Васильев принял участие во встрече со СМИ в Махачкале с участием полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова, а также руководителей регионов округа.
В ответ на вопрос журналиста, касающийся создания в регионах округа научно-образовательных центров, руководитель Дагестана отметил, что первоочередной проблемой для республики является создание стимулов для педагогов идти на работу в сельские школы, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
"Я считаю правильным решением открытие образовательных центров, они нужны. Но в Дагестане существует проблема, особенно в горных районах, - отсутствие учителей-предметников. В этом году впервые в республике выделены 50 миллионов рублей для стимулирования учителей, которые решат отправиться работать в те населенные пункты, где не хватает специалистов", - приводятся в сообщении слова Васильева.
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5 декабря, 18:54Республика Дагестан
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Он подчеркнул, что в Дагестане должны быть созданы условия для получения качественного образования, независимо от местоположения школы.
"Со следующего года у нас будет работать программа "Сельский учитель". Конечно же, передовые центры нужны, но при этом надо понимать, что та же сельская школа должна иметь надлежащие условия, которые позволят ребенку, учащемуся там, соревноваться с другими детьми в знаниях на равных", - пояснил он.

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Республика ДагестанВладимир ВасилевРоссияДагестанМахачкалаОбщество
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