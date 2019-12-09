В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран "нормандской четверки" продолжают дискуссию вокруг подготовленного ранее совместного документа, сообщили в Кремле.
Саммит глав России, Украины, Франции и Германии начался в Париже в 19:20 мск.
Вчера, 13:10АкцентыЛицом к лицу. Путин и Зеленский проведут первые переговорыРазговоры о возможности первой встречи лидеров России и Украины ходят чуть ли не со дня инаугурации Владимира Зеленского. Наконец, она состоится. Президенты проведут двусторонние переговоры в Елисейском дворце после "нормандского саммита".
"Обсуждаются текущие вопросы", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В свою очередь, в офисе Зеленского заявили, что переговоры продлятся еще несколько часов.
"Проходят по каждому пункту коммюнике и активно обсуждают каждый пункт, идут к финальному проекту коммюнике, который будет подписан", — сказал замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
Ранее в Кремле заявили, что итоговый документ вряд ли будет обязывающим.
Переговоры продолжаются уже два часа. После саммита, но перед итоговой пресс-конференцией Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют пообщаться наедине. Формат их встречи не будет ограничен по времени.
"Нормандский формат" переговоров
Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.
Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться "нормандским". Важнейшей встречей "квартета" считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности.