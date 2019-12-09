В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран Лидеры стран "нормандской четверки" продолжают дискуссию вокруг подготовленного ранее совместного документа, сообщили в Кремле.

Саммит глав России, Украины, Франции и Германии начался в Париже в 19:20 мск.

"Обсуждаются текущие вопросы", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, в офисе Зеленского заявили, что переговоры продлятся еще несколько часов.

"Проходят по каждому пункту коммюнике и активно обсуждают каждый пункт, идут к финальному проекту коммюнике, который будет подписан", — сказал замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Ранее в Кремле заявили, что итоговый документ вряд ли будет обязывающим.

Переговоры продолжаются уже два часа. После саммита, но перед итоговой пресс-конференцией Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют пообщаться наедине. Формат их встречи не будет ограничен по времени.

"Нормандский формат" переговоров

Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.