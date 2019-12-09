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В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"
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РИА Новости

В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"

21:19 09.12.2019 (обновлено: 04:02 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран "нормандской четверки" продолжают дискуссию вокруг подготовленного ранее совместного документа, сообщили в Кремле.
Саммит глав России, Украины, Франции и Германии начался в Париже в 19:20 мск.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе
Вчера, 13:10Акценты
Лицом к лицу. Путин и Зеленский проведут первые переговорыРазговоры о возможности первой встречи лидеров России и Украины ходят чуть ли не со дня инаугурации Владимира Зеленского. Наконец, она состоится. Президенты проведут двусторонние переговоры в Елисейском дворце после "нормандского саммита".
"Обсуждаются текущие вопросы", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В свою очередь, в офисе Зеленского заявили, что переговоры продлятся еще несколько часов.

"Проходят по каждому пункту коммюнике и активно обсуждают каждый пункт, идут к финальному проекту коммюнике, который будет подписан", — сказал замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Ранее в Кремле заявили, что итоговый документ вряд ли будет обязывающим.
Переговоры продолжаются уже два часа. После саммита, но перед итоговой пресс-конференцией Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют пообщаться наедине. Формат их встречи не будет ограничен по времени.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Вчера, 14:14
Какие настроения царят на Украине и ЕС перед "нормандским саммитом"?В Париже в понедельник пройдет очередная встреча в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе. Официальные лица и эксперты поделились ожиданиями от предстоящей встречи на высшем уровне.

"Нормандский формат" переговоров

Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.
Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться "нормандским". Важнейшей встречей "квартета" считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вчера, 13:24
На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением
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