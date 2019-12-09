Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ за счет родителей учеников

В качестве примера прокурор назвал гимназию № 19 и лицей № 35 в Казани, руководство которых назначало себе премии из средств, собранных с родителей школьников. Нафиков рассказал, что администрация школ тратила эти деньги на оплату мобильной связи и даже организовала корпоративные выезды в ОАЭ.