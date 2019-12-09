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Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ за счет родителей учеников
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РИА Новости

Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ за счет родителей учеников

20:39 09.12.2019 (обновлено: 23:29 09.12.2019)
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© РИА Новости / Роман КручининВ Казани
В Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
В Казани. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Руководство одной из гимназий в Татарстане устроило корпоративный выезд в Объединенные Арабские Эмираты на средства, собранные с родителей учеников, сообщил прокурор республики Илдус Нафиков.
"Руководители ряда образовательных организаций превратили школы в бизнес-центры по выколачиванию средств с родителей учащихся", — приводит слова Нафикова "Татаринформ".
В качестве примера прокурор назвал гимназию № 19 и лицей № 35 в Казани, руководство которых назначало себе премии из средств, собранных с родителей школьников. Нафиков рассказал, что администрация школ тратила эти деньги на оплату мобильной связи и даже организовала корпоративные выезды в ОАЭ.

"Вы думаете, кто-нибудь из вышестоящего руководства обратил на это внимание, пресек незаконные действия? Нет", — возмутился прокурор.

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За педагогов вступился мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, поездку организовали по итогам международной олимпиады и согласовали с управлением образования города, а средства на нее внесли также и учителя.
Однако главу Татарстана Рустама Минниханова подобное объяснение не устроило.
"На мой взгляд, это не совсем правильно. Если люди едут, они должны ехать за свой счет", — заключил глава республики.
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Илдус НафиковИльсур МетшинРустам МиннихановТатарстанКазаньОбществоПроисшествия
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9 декабря, 21:05
Валерий Камаев
1311000
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