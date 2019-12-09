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Культура
2019-12-09T20:26+0300
https://ria.ru/20191209/1562183079.html
Бэнкси нарисовал рождественско-социальное граффити в Бирмингеме
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РИА Новости

Бэнкси нарисовал рождественско-социальное граффити в Бирмингеме

20:06 09.12.2019 (обновлено: 20:26 09.12.2019)
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© Аккаунт Banksy в InstagramСкриншот видео съемки рождественско-социального граффити от Бэнкси в Великобритании
Скриншот видео съемки рождественско-социального граффити от Бэнкси в Великобритании
© Аккаунт Banksy в Instagram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бэнкси представил новое рождественско-социальное граффити в городе Бирмингем в Великобритании, об этом художник сообщил в своем профиле в Instagram, опубликовав небольшой видеоролик.
В центре внимания на видео, размещенном на странице художника, оказывается бездомный мужчина, который что-то пьет и устраивается спать на скамейке под аккомпанемент кавера на песню Фрэнка Синатры "Я буду дома на Рождество" американской певицы Джой Уильямс. Камера отъезжает, и зрителю становятся видно граффити с мчащимися ввысь серебристыми оленями. При этом лавка с бездомным оказывается как будто бы привязана к упряжке, отсылая зрителей к образу саней Санта Клауса.
"Боже, благослови Бирмингем. За те 20 минут, пока мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку, хотя сам он ни о чем их не просил", - прокомментировал Бэнкси опубликованное видео.
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
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КультураБэнксиВеликобританияБирмингемВ мире
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