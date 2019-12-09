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Amazon обвинил Трампа в давлении в деле о тендере Пентагона
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РИА Новости

Amazon обвинил Трампа в давлении в деле о тендере Пентагона

19:42 09.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Компания Amazon обвинила президента США Дональда Трампа в давлении на Пентагон в иске, оспаривающем решение минобороны по контракту на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, следует из текста иска, опубликованного в базе судебных документов.
В конце ноября агентство Блумберг сообщило, что компания Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.
Согласно опубликованному документу, компания утверждает, что, принимая решение заключить контракт с Microsoft, Пентагон допустил "вопиющие ошибки почти по каждому фактору оценки, игнорируя уникальные преимущества предложения AWS (дочерняя компания Amazon - ред.) и закрывая глаза на явные недостатки в предложении Microsoft по выполнению технических требований" по контракту.
При этом, по мнению компании, эти ошибки являются не только результатом "произвольного или неправомерного" принятия решения.
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"Они были результатом ненадлежащего давления со стороны президента Дональда Трампа, который то и дело критиковал (Amazon - ред.) как на публике, так и "за кулисами", чтобы увести контракт на программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) от AWS, чтобы навредить считающемуся его политическим врагом Джеффри Безосу, основателю и исполнительному директору материнской компании AWS - Amazon.com, Inc", - говорится в документе.
"Вопрос заключается в том, следует ли разрешать президенту Соединенных Штатов использовать бюджет министерства обороны для достижения своих личных и политических целей", - добавляет компания.
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Компания Microsoft получила военный контракт суммой 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщал Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.
Помимо Amazon, на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.
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Дональд ТрампAmazon.com, Inc.СШАВ мире
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