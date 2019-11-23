Amazon оспорил заключение контракта Пентагона с Microsoft

Компания Microsoft получила военный контракт суммой 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщил Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.