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РИА Новости

Amazon оспорил заключение контракта Пентагона с Microsoft

04:06 23.11.2019
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© AFP 2019 / Leon NealAmazon
Amazon
© AFP 2019 / Leon Neal
Amazon. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Компания Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
Сообщается, что иск подан в пятницу. Содержание документа не разглашается в целях защиты конфиденциальных данных.
Компания Microsoft получила военный контракт суммой 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщил Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.
Помимо Amazon, на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.
Офис Microsoft на Манхэттене
26 октября, 02:51
Microsoft получила военный контракт на десять миллиардов долларов
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Microsoft CorporationМинистерство обороны СШАAmazon.com, Inc.СШАВ мире
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