Джон Траволта нашел киноляп в "Однажды в Голливуде…"

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Джон Траволта нашел историческую неточность в фильме "Однажды в Голливуде…" Квентина Тарантино, сообщает Independent.
Актер рассказал, что заметить ошибку ему помогло увлечение авиацией.
Траволта обратил внимание на момент, когда герой Леонардо Ди Каприо (Рик Далтон) прилетает обратно в Голливуд из Европы.
"Леонардо возвращается из Италии, и нам сообщают, что он сел на Boeing 747. Но 747 только проходил тестовые полеты в феврале 1969 года, а в эксплуатацию его ввели в январе 1970. Они опередили события на 9 месяцев. Он мог бы лететь на Boeing 707", - пояснил Траволта.
У актера есть четыре своих самолета, и он умеет ими управлять. Известен случай, как он на одном из них сам отвез в Австралию гостей телевизионного ток-шоу Опры Уинфри в 2010 году.