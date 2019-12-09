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Культура
2019-12-09T23:39+0300
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Джон Траволта нашел киноляп в "Однажды в Голливуде…"
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РИА Новости

Джон Траволта нашел киноляп в "Однажды в Голливуде…"

23:39 09.12.2019
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© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Джон Траволта нашел историческую неточность в фильме "Однажды в Голливуде…" Квентина Тарантино, сообщает Independent.
Актер рассказал, что заметить ошибку ему помогло увлечение авиацией.
Траволта обратил внимание на момент, когда герой Леонардо Ди Каприо (Рик Далтон) прилетает обратно в Голливуд из Европы.
"Леонардо возвращается из Италии, и нам сообщают, что он сел на Boeing 747. Но 747 только проходил тестовые полеты в феврале 1969 года, а в эксплуатацию его ввели в январе 1970. Они опередили события на 9 месяцев. Он мог бы лететь на Boeing 707", - пояснил Траволта.
У актера есть четыре своих самолета, и он умеет ими управлять. Известен случай, как он на одном из них сам отвез в Австралию гостей телевизионного ток-шоу Опры Уинфри в 2010 году.
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КультураКино и сериалыНовости культурыОпра УинфриЛеонардо Ди КаприоДжон ТраволтаКвентин ТарантиноBoeing 747Boeing 707
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