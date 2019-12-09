Джон Траволта нашел киноляп в "Однажды в Голливуде…"

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019) Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Джон Траволта нашел историческую неточность в фильме "Однажды в Голливуде…" Квентина Тарантино, сообщает Independent.

Актер рассказал, что заметить ошибку ему помогло увлечение авиацией.

Траволта обратил внимание на момент, когда герой Леонардо Ди Каприо (Рик Далтон) прилетает обратно в Голливуд из Европы.

"Леонардо возвращается из Италии, и нам сообщают, что он сел на Boeing 747. Но 747 только проходил тестовые полеты в феврале 1969 года, а в эксплуатацию его ввели в январе 1970. Они опередили события на 9 месяцев. Он мог бы лететь на Boeing 707", - пояснил Траволта.