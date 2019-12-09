РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T04:02+0300
https://ria.ru/20191209/1562181993.html
Зеленский прибыл на "нормандский" саммит на обычной легковушке
https://cdn21.img.ria.ru/images/156217/30/1562173007_0:286:3069:2012_1036x0_80_0_0_cfdf44917a5100ddc0f1dbd01dee9bd2.jpg
РИА Новости

Зеленский прибыл на "нормандский" саммит на обычной легковушке

19:35 09.12.2019 (обновлено: 04:02 10.12.2019)
32565
© AP Photo / Thibault CamusПрезидент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
© AP Photo / Thibault Camus
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу лидеров "нормандской четверки" в Елисейский дворец в сером минивене Renault.
У входа украинского лидера встретил его французский коллега Эммануэль Макрон. После автомобиля Зеленского в Елисейский дворец прибыл кортеж Владимира Путина.
Ожидается, что саммит продлится около трех часов. Сначала лидеры провели встречи тет-а-тет, затем начались переговоры в "нормандском" формате. После их окончания Путин встретится с Зеленским, а затем главы четырех государств дадут пресс-конференцию.
© Офис президента УкраиныСтоп-кадр трансляции прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Елисейский дворец
Стоп-кадр трансляции прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Елисейский дворец
© Офис президента Украины
Стоп-кадр трансляции прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Елисейский дворец
"Нормандский формат" переговоров существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов между министрами иностранных дел.
В феврале 2015 года "четверка" подписала Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и другие шаги, регламентирующие примирение сторон, однако боевые действия продолжаются до сих пор.
106187132619
Обсудить 27
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Странно, что не на украинском авто, ведь все украинцы знают, что украинский автопром занимает первое место в мире.
9 декабря, 19:40
MYMake Yellowstone Great Again
224800013
Местечковый менталитет... Неужели у пана Зе это всё всерьёз - простой (?) минивен "Рено" (?) Что хотел показать-то - простого парня? Разжалобить хотел? Тогда уж лучше бы на лисапеде приехал. Заодно и про экологию мог бы поговорить...
9 декабря, 19:43
Владимир Белогорский
481501117
Рекомендуем
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Париже проходит встреча Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась
Высокий суд правосудия Англии
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Лента новостейМолния