Зеленский прибыл на "нормандский" саммит на обычной легковушке

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу лидеров "нормандской четверки" в Елисейский дворец в сером минивене Renault.
У входа украинского лидера встретил его французский коллега Эммануэль Макрон. После автомобиля Зеленского в Елисейский дворец прибыл кортеж Владимира Путина.
Ожидается, что саммит продлится около трех часов. Сначала лидеры провели встречи тет-а-тет, затем начались переговоры в "нормандском" формате. После их окончания Путин встретится с Зеленским, а затем главы четырех государств дадут пресс-конференцию.
© Офис президента УкраиныСтоп-кадр трансляции прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Елисейский дворец
Стоп-кадр трансляции прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Елисейский дворец
В феврале 2015 года "четверка" подписала Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и другие шаги, регламентирующие примирение сторон, однако боевые действия продолжаются до сих пор.