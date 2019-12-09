В Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Встреча лидеров "нормандской четверки" началась в Елисейском дворце в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

По правую руку от президента России Владимира Путина за круглым столом сидит французский лидер Эммануэль Макрон, по левую — канцлер Германии Ангела Меркель, а напротив — президент Украины Владимир Зеленский.

Обновленная "четверка" (за три года с последнего саммита успела смениться половина состава, новые участники — Макрон и его украинский коллега Зеленский) обсудит перспективы урегулирования на востоке Украины.

В Кремле заявили, что Москва не ждет многого, но надеется на конкретный разговор. Лидеры могут принять итоговый документ, но он вряд ли будет обязывающим.

Что намерены обсудить

Ранее Зеленский рассказал, что хочет поднять вопрос обмена удерживаемыми по формуле "всех на всех", а также ситуацию с восстановлением контроля Киева над границей с Россией. Он также выразил желание обсудить конкретные сроки обмена пленными и условия по проведению выборов в Донбассе. Кроме того, украинский президент надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Зеленский предложит создать на неподконтрольных правительству территориях "муниципальную стражу" из представителей Киева, ОБСЕ, ЛНР и ДНР. В самопровозглашенных республиках эту идею посчитали нереалистичной.

Незадолго до саммита украинские власти предлагали модернизировать Минские соглашения. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва намерена "обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки их размывания".

Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.