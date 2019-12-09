РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T20:27+0300
https://ria.ru/20191209/1562181415.html
В Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156218/02/1562180265_0:52:2428:1419_1036x0_80_0_0_a60bb50cb9aa77f2f6ad81a5550f3fd2.jpg
РИА Новости

В Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки"

19:23 09.12.2019 (обновлено: 20:27 09.12.2019)
11876
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Встреча лидеров "нормандской четверки" началась в Елисейском дворце в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
По правую руку от президента России Владимира Путина за круглым столом сидит французский лидер Эммануэль Макрон, по левую — канцлер Германии Ангела Меркель, а напротив — президент Украины Владимир Зеленский.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе
Вчера, 13:10Акценты
Лицом к лицу. Путин и Зеленский проведут первые переговорыРазговоры о возможности первой встречи лидеров России и Украины ходят чуть ли не со дня инаугурации Владимира Зеленского. Наконец, она состоится. Президенты проведут двусторонние переговоры в Елисейском дворце после "нормандского саммита".
Обновленная "четверка" (за три года с последнего саммита успела смениться половина состава, новые участники — Макрон и его украинский коллега Зеленский) обсудит перспективы урегулирования на востоке Украины.
В Кремле заявили, что Москва не ждет многого, но надеется на конкретный разговор. Лидеры могут принять итоговый документ, но он вряд ли будет обязывающим.

Что намерены обсудить

Ранее Зеленский рассказал, что хочет поднять вопрос обмена удерживаемыми по формуле "всех на всех", а также ситуацию с восстановлением контроля Киева над границей с Россией. Он также выразил желание обсудить конкретные сроки обмена пленными и условия по проведению выборов в Донбассе. Кроме того, украинский президент надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вчера, 13:24
На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением
Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Зеленский предложит создать на неподконтрольных правительству территориях "муниципальную стражу" из представителей Киева, ОБСЕ, ЛНР и ДНР. В самопровозглашенных республиках эту идею посчитали нереалистичной.
Незадолго до саммита украинские власти предлагали модернизировать Минские соглашения. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва намерена "обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки их размывания".
Здание администрации президента Украины
Вчера, 12:34
В Киеве проходит митинг против "сдачи национальных интересов"
Переговоры между лидерами "четверки" стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.
Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться "нормандским". Важнейшей встречей "квартета" считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности.
727510324
Обсудить 32
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинские военные
ВСУ обстреляли из БМП и минометов окраину Донецка, заявили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Париже проходит встреча Путина и Зеленского
Высокий суд правосудия Англии
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
Зеленский прибыл на "нормандский" саммит на обычной легковушке
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
LIVE: Протокол встречи лидеров нормандской четверки
Лидеры "Нормандской четвертки" встречаются в Париже. Прямая трансляция
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
В Париже проходят двусторонние встречи лидеров "нормандской четверки"
Минские соглашения
Минские соглашения
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Лента новостейМолния