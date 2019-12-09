Глава дипломатии ЕС оценил перспективы "нормандского саммита"

"Я надеюсь, сегодняшний саммит будет еще одним шагом в направлении устойчивого и мирного решения конфликта", - сказал он на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС, где поднимался вопрос Украины.

"Мы также коснулись Украины и саммита "нормандской четверки", который проходит сейчас в Париже. Я думаю, у нас есть положительный импульс, который нужно использовать. Были некоторые улучшения", - также отметил Боррель.

"Нормандская четверка" должна собраться в зале "Мюрат" Елисейского дворца в понедельник. Более чем за два с половиной часа лидеры должны обсудить ситуацию в Донбассе и может быть принять совместный документ, который будет направлен на реализацию минских соглашений. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров "нормандского формата".