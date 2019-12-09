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Глава дипломатии ЕС оценил перспективы "нормандского саммита"
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РИА Новости

Глава дипломатии ЕС оценил перспективы "нормандского саммита"

18:56 09.12.2019 (обновлено: 18:58 09.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что саммит в "нормандском формате" будет еще одним шагом в направлении мирного разрешения конфликта в Донбассе.
"Я надеюсь, сегодняшний саммит будет еще одним шагом в направлении устойчивого и мирного решения конфликта", - сказал он на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС, где поднимался вопрос Украины.
"Мы также коснулись Украины и саммита "нормандской четверки", который проходит сейчас в Париже. Я думаю, у нас есть положительный импульс, который нужно использовать. Были некоторые улучшения", - также отметил Боррель.
"Нормандская четверка" должна собраться в зале "Мюрат" Елисейского дворца в понедельник. Более чем за два с половиной часа лидеры должны обсудить ситуацию в Донбассе и может быть принять совместный документ, который будет направлен на реализацию минских соглашений. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров "нормандского формата".
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Вчера, 14:14
Какие настроения царят на Украине и ЕС перед "нормандским саммитом"?В Париже в понедельник пройдет очередная встреча в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе. Официальные лица и эксперты поделились ожиданиями от предстоящей встречи на высшем уровне.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЖозеп Боррель"Нормандская четверка"ЕвросоюзФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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