Глава дипломатии ЕС оценил перспективы "нормандского саммита"

БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что саммит в "нормандском формате" будет еще одним шагом в направлении мирного разрешения конфликта в Донбассе.
"Я надеюсь, сегодняшний саммит будет еще одним шагом в направлении устойчивого и мирного решения конфликта", - сказал он на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС, где поднимался вопрос Украины.
"Мы также коснулись Украины и саммита "нормандской четверки", который проходит сейчас в Париже. Я думаю, у нас есть положительный импульс, который нужно использовать. Были некоторые улучшения", - также отметил Боррель.
"Нормандская четверка" должна собраться в зале "Мюрат" Елисейского дворца в понедельник. Более чем за два с половиной часа лидеры должны обсудить ситуацию в Донбассе и может быть принять совместный документ, который будет направлен на реализацию минских соглашений. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров "нормандского формата".
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.