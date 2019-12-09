Медведчук рассказал о подготовке обмена пленными в Донбассе

"Есть даже предварительное решение, что такой обмен должен произойти в течение ближайшего месяца, если с этим согласятся представители Донецка и Луганска, которые, как вы знаете, в Париже не участвуют. Однако любое решение "нормандского формата" – оно потом должно быть "переведено" на язык договоренности между Донецком, Луганском и Киевом. И будет ли это сделано, и будет ли это сделано в течение месяца", - сказал Медведчук на брифинге в Днепре, трансляцию вел телеканал "112.Украина".