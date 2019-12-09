Медведчук рассказал о подготовке обмена пленными в Донбассе

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Обмен пленными по формуле "всех на всех" между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом может состояться в течение месяца, заявил в понедельник глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Первый за три года саммит "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция и Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в понедельник в Париже.
"Есть даже предварительное решение, что такой обмен должен произойти в течение ближайшего месяца, если с этим согласятся представители Донецка и Луганска, которые, как вы знаете, в Париже не участвуют. Однако любое решение "нормандского формата" – оно потом должно быть "переведено" на язык договоренности между Донецком, Луганском и Киевом. И будет ли это сделано, и будет ли это сделано в течение месяца", - сказал Медведчук на брифинге в Днепре, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Он напомнил, что минские соглашения являются безальтернативными. "Надо решить не только вопрос безопасности, прекратить боевые действия и обстрелы, а и выполнить политическую часть. То есть наметить и конкретно предложить механизм имплементации минских соглашений в украинское национальное законодательство... Это связано в первую очередь с особым статусом Донбасса", - подытожил депутат.
Так называемый "нормандский формат"переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.