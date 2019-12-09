Турция окажет содействие в ликвидации угрозы ИГ* в Афганистане

По его словам, Турция удовлетворена позицией афганских властей, выполняющих обязательства на основе договоренностей, достигнутых в прошлом году в Женеве. Мировое сообщество должно усилить поддержку Афганистана, добавил Эрдоган.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.



*Террористическая организация, запрещенная в России

