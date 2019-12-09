Домашние матчи сборной РФ после ЧМ-2018 посетили более 340 тыс человек

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Сергей Фукс. Домашние матчи сборной России по футболу в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года посетили 343 090 зрителей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
В понедельник Российская премьер-лига (РПЛ) представила соответствующий документ, в который, в частности, вошла информация по количеству футболистов в составе сборной России по клубам РПЛ и посещаемости домашних матчей сборной в официальных международных турнирах.
За отчетный период национальная команда провела восемь матчей в городах России, средняя посещаемость составила 42 887 человек.
9 декабря 2019, 16:44