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Лидеры "Нормандской четвертки" встречаются в Париже. Прямая трансляция
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РИА Новости
Лидеры "Нормандской четвертки" встречаются в Париже. Прямая трансляция
Лидеры стран "Нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились на саммите в Елисейском дворце в Париже.
2019-12-09T19:21+0300
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Лидеры "Нормандской четвертки" встречаются в Париже. Прямая трансляция

19:21 09.12.2019
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Лидеры стран "Нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились на саммите в Елисейском дворце в Париже.
Главы государств обсудят вопросы реализации Минских соглашений, а также "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Ожидается, что переговоры продлятся два часа и 45 минут, после чего лидеры выступят на пресс-конференции. Затем президенты России и Украины проведут отдельную встречу.
Так называемый нормандский формат встреч существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Германии, Франции и Украины впервые обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
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