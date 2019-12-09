Лидеры "Нормандской четвертки" встречаются в Париже. Прямая трансляция

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Лидеры стран "Нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились на саммите в Елисейском дворце в Париже.

Главы государств обсудят вопросы реализации Минских соглашений, а также "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Ожидается, что переговоры продлятся два часа и 45 минут, после чего лидеры выступят на пресс-конференции. Затем президенты России и Украины проведут отдельную встречу.