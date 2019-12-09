2019-12-09T19:21+0300
2019-12-09T19:21+0300
https://ria.ru/20191209/1562170414.html
Лидеры "Нормандской четвертки" встречаются в Париже. Прямая трансляция
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Лидеры "Нормандской четвертки" встречаются в Париже. Прямая трансляция
Лидеры стран "Нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились на саммите в Елисейском дворце в Париже.
2019-12-09T19:21+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=41446527&type=mp4
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Лидеры "Нормандской четвертки" встречаются в Париже. Прямая трансляция
Лидеры стран "Нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились на саммите в Елисейском дворце в Париже.
Главы государств обсудят вопросы реализации Минских соглашений, а также "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Ожидается, что переговоры продлятся два часа и 45 минут, после чего лидеры выступят на пресс-конференции. Затем президенты России и Украины проведут отдельную встречу.
Так называемый нормандский формат встреч существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Германии, Франции и Украины впервые обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.