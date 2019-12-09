"Ирландца", "Брачную историю", "1917" номинировали на "Золотой глобус"

Помимо этих картин за "Золотой глобус" будут бороться "Джокер" Тодда Филлипса и "Два Папы" Фернанду Мейреллиша.

Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января. Судьбу награды определяют около 90 членов HFPA. Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая выбирает получателей "Оскара", считается, что именно "Золотой глобус" открывает и задает тон сезону кинопремий в США.