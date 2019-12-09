В Сирии террористы обстреляли жилой квартал на западе Алеппо

"В больницу Джамии поступили трое раненых. Один человек погиб, у него были тяжелые осколочные ранения в области груди. Двое пострадавших также получили серьезные осколочные ранения, им будет сделана операция. Один из пациентов в тяжелом состоянии, так как у него повреждены осколками вены",- сказал Шарабаджи.