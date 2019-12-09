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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T16:17+0300
https://ria.ru/20191209/1562166579.html
В Сирии террористы обстреляли жилой квартал на западе Алеппо
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РИА Новости

В Сирии террористы обстреляли жилой квартал на западе Алеппо

16:17 09.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУлица в одном из районов Алеппо
Улица в одном из районов Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улица в одном из районов Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы обстреляли жилой квартал Миньян на западе города Алеппо, один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил РИА Новости доктор больницы Джамии Монаф Шарабаджи.
"В больницу Джамии поступили трое раненых. Один человек погиб, у него были тяжелые осколочные ранения в области груди. Двое пострадавших также получили серьезные осколочные ранения, им будет сделана операция. Один из пациентов в тяжелом состоянии, так как у него повреждены осколками вены",- сказал Шарабаджи.
По словам собеседника агентства, еще двум пострадавшим была оказана помощь на месте.
Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последний месяц, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители. Нанесен материальный ущерб.
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