В психоневрологических интернатах обнаружили проблемы с медпомощью

ГОРКИ, 9 дек - РИА Новости. Результаты проведённых в России проверок психоневрологических интернатов подведут в январе-феврале 2020 года, но уже сейчас ясно, что есть проблемы с оказанием медицинской помощи пациентам Результаты проведённых в России проверок психоневрологических интернатов подведут в январе-феврале 2020 года, но уже сейчас ясно, что есть проблемы с оказанием медицинской помощи пациентам ПНИ , сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

"По моему поручению во всех психоневрологических интернатах были проведены проверки. Результаты этих проверок мы планируем подвести в январе-феврале на Совете по попечительству в социальной сфере. Но уже сейчас мы констатируем проблемы, которые связаны с организацией медицинской помощи гражданам, которые проживают в психоневрологических интернатах", - сообщила Голикова на совещании главы правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Она уточнила, что речь здесь идет не только и не столько о психоневрологической помощи, сколько об обычной медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования.

Вице-премьер добавила, что в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, которая ранее была утверждена главой кабмина, предусмотрены несколько новелл в этой сфере.

"Теперь появляется обязанность региональных минздравов обеспечить доступ медицинских работников близлежащих медицинских организаций в психоневрологические интернаты для того, чтобы проводить диспансеризацию и организовывать лечение выявленных заболеваний", - сообщила Голикова.

Также, уточнила она, программой предусмотрено курирование таких интернатов врачами психиатрических больниц, а также обязательство регионов по проведению пациентам ПНИ зубопротезирования и льготного лекарственного обеспечения.