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В психоневрологических интернатах обнаружили проблемы с медпомощью
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РИА Новости

В психоневрологических интернатах обнаружили проблемы с медпомощью

17:44 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ГОРКИ, 9 дек - РИА Новости. Результаты проведённых в России проверок психоневрологических интернатов подведут в январе-феврале 2020 года, но уже сейчас ясно, что есть проблемы с оказанием медицинской помощи пациентам ПНИ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По моему поручению во всех психоневрологических интернатах были проведены проверки. Результаты этих проверок мы планируем подвести в январе-феврале на Совете по попечительству в социальной сфере. Но уже сейчас мы констатируем проблемы, которые связаны с организацией медицинской помощи гражданам, которые проживают в психоневрологических интернатах", - сообщила Голикова на совещании главы правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
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Она уточнила, что речь здесь идет не только и не столько о психоневрологической помощи, сколько об обычной медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования.
Вице-премьер добавила, что в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, которая ранее была утверждена главой кабмина, предусмотрены несколько новелл в этой сфере.
"Теперь появляется обязанность региональных минздравов обеспечить доступ медицинских работников близлежащих медицинских организаций в психоневрологические интернаты для того, чтобы проводить диспансеризацию и организовывать лечение выявленных заболеваний", - сообщила Голикова.
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Также, уточнила она, программой предусмотрено курирование таких интернатов врачами психиатрических больниц, а также обязательство регионов по проведению пациентам ПНИ зубопротезирования и льготного лекарственного обеспечения.
"И, наконец, четвертое: по аналогии с паллиативной помощью, программой предусмотрено создание единой системы оказания медицинской помощи больным с психическими заболеваниями на дому, под опекой и в стационарных учреждениях. Теперь для тех населенных пунктов, где нет нужных специалистов, предусмотрены выезды психиатрических бригад", - рассказала вице-премьер, напомнив, что сейчас подобные бригады есть только при "скорой помощи", а теперь должны быть организованы при соответствующих психиатрических диспансерах.
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ПНИТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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