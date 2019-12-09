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Республика Саха (Якутия)
2019-12-09T15:55+0300
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Крупнейшие научные институты проектируют мост через реку Лена
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РИА Новости

Крупнейшие научные институты проектируют мост через реку Лена

15:55 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАйсен Николаев
Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Айсен Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Крупнейшие российские научные институты занимаются проектированием моста через реку Лена у Якутска, заявил глава республики Айсен Николаев.
"Этот проект имеет прямую бюджетную эффективность уже с момента завершения его строительства. Я уверен, что проект будет реализован. Мы считаем, что 2020 год - это год проектирования, прохождения госэкспертизы, потому что мост, конечно, сложнейший, и сегодня уже реально подключаются крупнейшие научные институты страны для подготовки этого проекта", - сказал Николаев на пресс-конференции "Стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре говорил, что Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену. Мост через Лену соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги - "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - с 2021 по 2025 годы, эксплуатация - с 2025 по 2044 годы. Ожидается, что мост позволит снизить затраты на "северный завоз" на 4,1 миллиарда рублей ежегодно.
Президент России Владимир Путин
19 ноября, 00:50
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
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Республика Саха (Якутия)Река ЛенаРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВладимир ПутинЯкутияЭкономика
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