Крупнейшие научные институты проектируют мост через реку Лена

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Крупнейшие российские научные институты занимаются проектированием моста через реку Лена у Якутска, заявил глава республики Айсен Николаев.
"Этот проект имеет прямую бюджетную эффективность уже с момента завершения его строительства. Я уверен, что проект будет реализован. Мы считаем, что 2020 год - это год проектирования, прохождения госэкспертизы, потому что мост, конечно, сложнейший, и сегодня уже реально подключаются крупнейшие научные институты страны для подготовки этого проекта", - сказал Николаев на пресс-конференции "Стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре говорил, что Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену. Мост через Лену соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги - "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - с 2021 по 2025 годы, эксплуатация - с 2025 по 2044 годы. Ожидается, что мост позволит снизить затраты на "северный завоз" на 4,1 миллиарда рублей ежегодно.