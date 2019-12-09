Крупнейшие научные институты проектируют мост через реку Лена

"Этот проект имеет прямую бюджетную эффективность уже с момента завершения его строительства. Я уверен, что проект будет реализован. Мы считаем, что 2020 год - это год проектирования, прохождения госэкспертизы, потому что мост, конечно, сложнейший, и сегодня уже реально подключаются крупнейшие научные институты страны для подготовки этого проекта", - сказал Николаев на пресс-конференции "Стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года".