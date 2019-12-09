ВСУ обстреляли из БМП и минометов окраину Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из минометов и БМП окраину Донецка, повреждения получили шесть домов, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Красногоровки в направлении Старомихайловки с применением минометов калибром 82 мм и БМП-2. По уточненным данным, в результате обстрела повреждено шесть домостроений... Жертв среди мирных граждан не зафиксировано", - сказал представитель ведомства.