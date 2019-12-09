ВСУ обстреляли из БМП и минометов окраину Донецка, заявили в ДНР

Какие настроения царят на Украине и ЕС перед "нормандским саммитом"? В Париже в понедельник пройдет очередная встреча в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе. Официальные лица и эксперты поделились ожиданиями от предстоящей встречи на высшем уровне.