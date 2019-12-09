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ВСУ обстреляли из БМП и минометов окраину Донецка, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ обстреляли из БМП и минометов окраину Донецка, заявили в ДНР

15:53 09.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из минометов и БМП окраину Донецка, повреждения получили шесть домов, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
​​"Вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Красногоровки в направлении Старомихайловки с применением минометов калибром 82 мм и БМП-2. По уточненным данным, в результате обстрела повреждено шесть домостроений... Жертв среди мирных граждан не зафиксировано", - сказал представитель ведомства.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаБМП-2В мире
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