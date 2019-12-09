В Казахстане семь человек пострадали при пожаре в кафе

АЛМА-АТА, 9 дек – РИА Новости. Вспышка газовоздушной смеси стала причиной пожара в кафе в городе Жаркент Алма-Атинской области Казахстана, семь работников заведения госпитализированы с травмами и ожогами, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).
По данным пресс-службы, ЧП случилось в понедельник в одноэтажном здании кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому.
"Предположительно из-за утечки газа из газового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси в подсобном помещении кафе "Буена" с последующим возгоранием мебели и потолочного перекрытия помещений на площади 57 квадратных метров… С ожогами и травмами доставлены в больницу семь работников данного кафе", - говорится в распространенном пресс-релизе ДЧС.
Согласно сообщению, в момент происшествия посетителей в кафе не было. Пожар был ликвидирован в течение 40 минут после возникновения. Многоквартирный дом, из которого на время тушения были эвакуированы 120 жителей, не пострадал.
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