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Ядерные технологии
2019-12-09T15:42+0300
https://ria.ru/20191209/1562163261.html
Экологи признали безопасность работ "Росатома" с обедненным ураном
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РИА Новости

Экологи признали безопасность работ "Росатома" с обедненным ураном

15:35 09.12.2019 (обновлено: 15:42 09.12.2019)
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© Фото : Госкорпорация "Росатом"Газовые центрифуги на ПО "Электрохимический завод" (Зеленогорск)
Газовые центрифуги на ПО Электрохимический завод (Зеленогорск)
© Фото : Госкорпорация "Росатом"
Газовые центрифуги на ПО "Электрохимический завод" (Зеленогорск). Архивное фото
ЗЕЛЕНОГОРСК (Красноярский край), 9 дек - РИА Новости. Представители экологических организаций, посетившие предприятие госкорпорации "Росатом" "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край), воочию убедились в безопасности используемых там технологий обращения с обедненным ураном, рассказал учредитель общественного экологического фонда "Гражданин" Максим Шингаркин.
"Росатом" провел технический тур экологов на ЭХЗ в рамках диалога по теме обедненного гексафторида урана (ОГФУ).
"Мы оценили состояние российских и иностранных контейнеров для хранения ОГФУ, а также ознакомились с условиями хранения уже переработанной закиси-окиси урана. Завод очень хорошо охраняется, все контейнеры находятся под наблюдением, аппаратурное оснащение исключает нештатные ситуации", - сказал Шингаркин.
"Жаль, что не все экологи приехали, потому что было много спекуляций", - посетовал он. "В самый последний момент от поездки отказались представители Greenpeace", - пояснили РИА Новости в департаменте коммуникаций "Росатома".
"Видимо, некоторые представители экологических организаций не приехали только потому, что ничего "горящего" здесь на ЭХЗ не ожидается, о чем можно было бы говорить или писать", - сказал в свою очередь другой участник тура, заслуженный эколог РФ Юрий Мальцев. "Считаю, что такие технические туры очень полезны. В пределах моей компетенции в вопросах экологии в хранении ОГФУ на ЭХЗ я не вижу проблем. При этом я бы хотел отметить, что система экологического мониторинга на заводе самая современная и, пожалуй, самая мощная в крае", - добавил Мальцев.
Участники тура побывали на производстве и ознакомились с используемой на ЭХЗ технологией переработки ОГФУ в закись-окись урана с получением фтороводородной кислоты и безводного фтористого водорода. Они также осмотрели площадку хранения "урановых хвостов" и закиси-окиси урана.
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В конце октября в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию обедненного гексафторида урана, принадлежащего западноевропейскому консорциуму Urenco, в рамках сделки с компанией "Росатома" АО "Техснабэкспорт". Ряд экологических организаций подняли вопрос, насколько безопасно обеспечено обращение ОГФУ на предприятиях атомной отрасли РФ.
"Росатом" подробно разъяснил, что ввозимый в Россию из Европы обедненный гексафторид урана не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики, при этом снижаются риски недозагрузки мощностей отечественных предприятий,
Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.
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Ядерные технологии"Граждане"GreenpeaceТехснабэкспортКрасноярский крайЕвропаРоссияМаксим ШингаркинЭкономика
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