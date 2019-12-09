Экологи признали безопасность работ "Росатома" с обедненным ураном

ЗЕЛЕНОГОРСК (Красноярский край), 9 дек - РИА Новости. Представители экологических организаций, посетившие предприятие госкорпорации " Представители экологических организаций, посетившие предприятие госкорпорации " Росатом " "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край), воочию убедились в безопасности используемых там технологий обращения с обедненным ураном, рассказал учредитель общественного экологического фонда "Гражданин" Максим Шингаркин.

"Росатом" провел технический тур экологов на ЭХЗ в рамках диалога по теме обедненного гексафторида урана (ОГФУ).

"Мы оценили состояние российских и иностранных контейнеров для хранения ОГФУ, а также ознакомились с условиями хранения уже переработанной закиси-окиси урана. Завод очень хорошо охраняется, все контейнеры находятся под наблюдением, аппаратурное оснащение исключает нештатные ситуации", - сказал Шингаркин.

"Жаль, что не все экологи приехали, потому что было много спекуляций", - посетовал он. "В самый последний момент от поездки отказались представители Greenpeace", - пояснили РИА Новости в департаменте коммуникаций "Росатома".

"Видимо, некоторые представители экологических организаций не приехали только потому, что ничего "горящего" здесь на ЭХЗ не ожидается, о чем можно было бы говорить или писать", - сказал в свою очередь другой участник тура, заслуженный эколог РФ Юрий Мальцев. "Считаю, что такие технические туры очень полезны. В пределах моей компетенции в вопросах экологии в хранении ОГФУ на ЭХЗ я не вижу проблем. При этом я бы хотел отметить, что система экологического мониторинга на заводе самая современная и, пожалуй, самая мощная в крае", - добавил Мальцев.

Участники тура побывали на производстве и ознакомились с используемой на ЭХЗ технологией переработки ОГФУ в закись-окись урана с получением фтороводородной кислоты и безводного фтористого водорода. Они также осмотрели площадку хранения "урановых хвостов" и закиси-окиси урана.

В конце октября в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию обедненного гексафторида урана, принадлежащего западноевропейскому консорциуму Urenco, в рамках сделки с компанией "Росатома" АО "Техснабэкспорт". Ряд экологических организаций подняли вопрос, насколько безопасно обеспечено обращение ОГФУ на предприятиях атомной отрасли РФ.

"Росатом" подробно разъяснил, что ввозимый в Россию из Европы обедненный гексафторид урана не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики, при этом снижаются риски недозагрузки мощностей отечественных предприятий,