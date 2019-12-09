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Ядерные технологии
2019-12-09T15:29+0300
https://ria.ru/20191209/1562163029.html
"Беллона" признала безопасность работ "Росатома" с обедненным ураном
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РИА Новости

"Беллона" признала безопасность работ "Росатома" с обедненным ураном

15:29 09.12.2019
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© AP Photo / Dmitry LovetskyКонтейнеры с ураном
Контейнеры с ураном
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
ЗЕЛЕНОГОРСК (Красноярский край), 9 дек - РИА Новости. Никакой опасности, связанной с хранением и переработкой обедненного урана в России, не существует, заявил журналистам руководитель экологического объединения "Беллона" Александр Никитин.
Госкорпорация "Росатом" провела технический тур экологов на свое предприятие "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край) в рамках диалога по теме обедненного гексафторида урана (ОГФУ).
"Основная цель технического тура – посмотреть предприятие, на котором хранится и перерабатывается ОГФУ. Мы посмотрели завод, пообщались со специалистами, задали все вопросы, которые нас интересовали. Я считаю, что этот техтур был своевременным, учитывая ту ситуацию, которая сложилась вокруг ввоза ОГФУ из Германии", - сказал Никитин.
"Мы еще раз убедились, что такого вопроса, как экологическая опасность предприятия и технологий по переработке ОГФУ, не существует. Опасности, связанной с хранением ОГФУ, нет", - добавил он.
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По словам Никитина, участники тура увидели, что "на предприятии, которое занимается переработкой и хранением ОГФУ, экологических вопросов нет". "Что касается мониторинга, нам продемонстрировали как стационарную, так и мобильную систему мониторинга, кроме этого, мы увидели мобильные средства вмешательства на случай инцидентов, связанных с хранением ОГФУ. Мы увидели, что даже если произойдет разгерметизация контейнера, предприятие готово к тому, чтобы принять все необходимые меры, которые быстро ликвидируют возможные последствия и не приведут к распространению за пределы промплощадки", - добавил Никитин.
В конце октября в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию обедненного гексафторида урана, принадлежащего западноевропейскому консорциуму Urenco, в рамках сделки с компанией "Росатома" АО "Техснабэкспорт". Ряд экологических организаций, в том числе "Беллона", подняли вопрос, насколько безопасно обеспечено обращение ОГФУ на предприятиях атомной отрасли РФ.
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"Росатом" подробно разъяснил, что ввозимый в Россию из Европы обедненный гексафторид урана не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики, при этом снижаются риски недозагрузки мощностей отечественных предприятий,
Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.
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