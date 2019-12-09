Нормандская четверка обсудит "формулу Штайнмайера", заявили в Берлине

"В целом формула Штайнмайера определяет последовательность вступления в силу закона об особом статусе в отношении к проведению местных выборов. Нам удалось ее зафиксировать письменно. Сегодня это будет частью переговоров в Париже", — заявила Адебар на вопрос о том, существует ли единое понимание реализации "формулы Штайнмайера".

Она отметила, что не может рассказать, как конкретно и в какой форме будет разрешен вопрос. "Это сложный вопрос, что не является тайной. Но я не могу решить его здесь публично", — добавила она.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что самой формулы в письменном виде нет, представительница ведомства пояснила, что "у сторон была договоренность или согласие по "формуле Штайнмайера", с тех пор вопрос состоит в том, как это письменно положить на бумагу".

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.