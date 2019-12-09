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Нормандская четверка обсудит "формулу Штайнмайера", заявили в Берлине
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РИА Новости

Нормандская четверка обсудит "формулу Штайнмайера", заявили в Берлине

15:28 09.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Нормандская четверка на встрече в Париже в понедельник обсудит "формулу Штайнмайера", определяющую вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"В целом формула Штайнмайера определяет последовательность вступления в силу закона об особом статусе в отношении к проведению местных выборов. Нам удалось ее зафиксировать письменно. Сегодня это будет частью переговоров в Париже", — заявила Адебар на вопрос о том, существует ли единое понимание реализации "формулы Штайнмайера".
Она отметила, что не может рассказать, как конкретно и в какой форме будет разрешен вопрос. "Это сложный вопрос, что не является тайной. Но я не могу решить его здесь публично", — добавила она.
Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что самой формулы в письменном виде нет, представительница ведомства пояснила, что "у сторон была договоренность или согласие по "формуле Штайнмайера", с тех пор вопрос состоит в том, как это письменно положить на бумагу".
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Нормандский" саммит в ПарижеМария Адебар"Формула Штайнмайера"Ситуация на Украине"Нормандская четверка"МИД ГерманииВ мире
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