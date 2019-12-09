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Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"
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РИА Новости

Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"

15:08 09.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза", сообщается на сайте Верховной рады.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым освобождены от уплаты НДС операции по передаче новому оператору газотранспортной системы (ГТС) имущества, необходимого для транспортировки природного газа. Этот законопроект дает возможность завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".
"Возвращено с подписью от президента", - говорится на сайте Рады.
С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передано с АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу текущего года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлинга станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава Группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинённая министерству финансов Украины.
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Ситуация на УкраинеУкртрансгазаМинистерство финансов УкраиныНациональный антитеррористический комитет РФВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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