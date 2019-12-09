Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"

С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передано с АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу текущего года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлинга станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава Группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинённая министерству финансов Украины.