Москва и Минск нашли механизм решения продовольственных споров

МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Минск и Москва договорились о новом механизме разрешения споров по продовольствию и "закрытия" белорусских предприятий для поставок на российский рынок, сообщил в понедельник посол Минск и Москва договорились о новом механизме разрешения споров по продовольствию и "закрытия" белорусских предприятий для поставок на российский рынок, сообщил в понедельник посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко

Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном - мясных и молочных. Необходимость введения таких мер объяснялась несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности. Кроме того, устанавливался режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий Белоруссии. Накануне, после прошедших в субботу в Сочи переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, Семашко сообщил, что стороны "нашли развязки" по вопросу снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ.

"После достаточно длительного обсуждения президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должно принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так… И если паче чаяния (возникнут - ред.) спорные какие-то вопросы, то это должно выноситься наверх, например, на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. А, может быть, надо создать в Евразийской экономической комиссии какой-то такой орган. Но решили лучше пока на двоих", - цитирует Семашко Sputnik Беларусь

Посол отметил, что сейчас стороны должны документально закрепить достигнутые договоренности. "Чтобы это было не просто на словах, а на бумаге - четко, выверено, как должен работать этот механизм", - уточнил он.

Семашко также добавил, что данная работа должна быть завершена до встречи президентов Белоруссии и России, которая намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

"Заявление посла Белоруссии в России Владимира Семашко Россельхознадзор не комментирует. Официальных указаний на этот счет (относительно закрытия белорусских предприятий белорусской стороной - ред.) служба не получала", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.