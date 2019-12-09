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2019-12-09T15:07+0300
https://ria.ru/20191209/1562161124.html
Международная акция по истории – нескучный тест – пройдет для всех
https://cdn24.img.ria.ru/images/156216/10/1562161019_0:112:3121:1868_1036x0_80_0_0_4c0852c3268d6ea99f264daaf734a48a.jpg
РИА Новости

Международная акция по истории – нескучный тест – пройдет для всех

15:07 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоМеждународная акция по истории – нескучный тест пройдет для всех
Международная акция по истории – нескучный тест пройдет для всех
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В пятый раз пройдет международная акция – тест на знание истории Отечества. Насколько это важно и чем чревато незнание истории, обсудили на пресс-конференции в Москве.
"Сегодня тест впервые презентуют не в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией" – теперь это международный проект "Большая история". Появился он как итог конференции, приуроченной к Международному дню против фашизма", – рассказала Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента при Госдуме.
Проект стартует 13 декабря, с началом международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны", в которой могут принять участие все желающие.
"На сегодняшний день мы зарегистрировали около 6 тысяч площадок, но процесс регистрации идет, и мы ожидаем, что их количество вырастет до 9 тысяч. Главная площадка – малый зал Государственной Думы", – добавила Воропаева.
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Проект "Большая история" открыт для любых идей и предложений, отметил Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы.
"Нам он кажется важным, потому что именно на знании истории своей страны основываются решения, которые люди принимают сегодня. Именно понимание закономерностей русской истории способно вести к какому-то разумному и правильному пути тех, кому предстоит в будущем руководить", – подчеркнул он.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежиАлександр Бугаев также отметил важность исторической памяти: "Если молодой человек не будет понимать, какие жертвы его предки и его родина понесли в прошлые годы, для того чтобы сейчас мы могли спокойно жить и трудиться, развиваться, самореализовываться, если эта память исчезнет, то на самом деле пропадем и мы".
Участники отметили, что проект важен не только потому, что не дает забыть значимые исторические события, но и потому что вызывает живой интерес молодых людей.

"Молодежь очень сложно заманить, заставить заниматься тем, что ей неинтересно. В первый год проект собрал 80 тысяч человек, и сегодня ожидается в разы больше. Это говорит о том, что ребят никто не загоняет ни административными, ни иными ресурсами. Это исключительно их инициатива", – сказала депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова.

Организаторы ожидают порядка 700 тысяч участников из всех регионов России и 42 стран мира.
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80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Александр БугаевНаталья КувшиноваПетр ТолстойРоссия
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