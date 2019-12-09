МЧС готово помочь ФМБА в перевозке тяжелых пациентов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МЧС России готово оказать помощь Федеральному медико-биологическому агентству в перевозке специализированными самолетами ведомства тяжелых пострадавших на время ремонта медицинского самолета ФМБА, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее ФМБА сообщило, что до конца 2020 года осталось без "ангельских крыльев" из-за выхода из строя двух двигателей у единственного спецсамолета для транспортировки самых тяжелых пациентов. Руководитель ФМБА Владимир Уйба выразил надежду, что "коллеги, партнеры будут нас выручать".
"МЧС России готово осуществлять подобные перевозки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, министерство располагает медицинскими модулями для транспортировки пострадавших. "Ими оснащается любое воздушное судно - самолет или вертолет. Это позволяет сделать его (воздушное судно) пригодным для транспортировки самых тяжелых пациентов", - резюмировал представитель МЧС РФ.
Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.
Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле россиян. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.
В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
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