МЧС готово помочь ФМБА в перевозке тяжелых пациентов

Ранее ФМБА сообщило, что до конца 2020 года осталось без "ангельских крыльев" из-за выхода из строя двух двигателей у единственного спецсамолета для транспортировки самых тяжелых пациентов. Руководитель ФМБА Владимир Уйба выразил надежду, что "коллеги, партнеры будут нас выручать".

"МЧС России готово осуществлять подобные перевозки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, министерство располагает медицинскими модулями для транспортировки пострадавших. "Ими оснащается любое воздушное судно - самолет или вертолет. Это позволяет сделать его (воздушное судно) пригодным для транспортировки самых тяжелых пациентов", - резюмировал представитель МЧС РФ.

Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.

Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле россиян. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.