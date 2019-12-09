В правительстве Германии не раскрыли детали убийства в Берлине

БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Представители кабмина Представители кабмина ФРГ в понедельник отказались уточнять, какие "веские" доказательства возможной причастности РФ к убийству в Берлине имеются у немецких властей, сославшись на то, что расследование продолжается.

На брифинге в понедельник представитель министерства обороны ФРГ прокомментировал слова министра Аннегрет Крам-Карренбауэр , которая в интервью газете Bild заявила, что у Германии имеются "веские" доказательства возможной причастности РФ.

"Вы знаете, что это продолжающееся расследование. ...На этом этапе мы не можем рассказать детали о них (доказательствах)", - заявил представитель минобороны.

В свою очередь, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер повторила позицию официального Берлина, что интерес Германии состоит в прояснении всех обстоятельств преступления и правительство доверяет работе правоохранительных органов.

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В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить ответные меры.