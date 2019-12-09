РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T14:48+0300
https://ria.ru/20191209/1562159671.html
В правительстве Германии не раскрыли детали убийства в Берлине
https://cdn24.img.ria.ru/images/151527/65/1515276525_0:0:3215:1808_1036x0_80_0_0_33fac49a16a9307473ab08be85c88f1a.jpg
РИА Новости

В правительстве Германии не раскрыли детали убийства в Берлине

14:48 09.12.2019
1071
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Представители кабмина ФРГ в понедельник отказались уточнять, какие "веские" доказательства возможной причастности РФ к убийству в Берлине имеются у немецких властей, сославшись на то, что расследование продолжается.
На брифинге в понедельник представитель министерства обороны ФРГ прокомментировал слова министра Аннегрет Крам-Карренбауэр, которая в интервью газете Bild заявила, что у Германии имеются "веские" доказательства возможной причастности РФ.
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
8 декабря, 15:29
Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
"Вы знаете, что это продолжающееся расследование. ...На этом этапе мы не можем рассказать детали о них (доказательствах)", - заявил представитель минобороны.
В свою очередь, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер повторила позицию официального Берлина, что интерес Германии состоит в прояснении всех обстоятельств преступления и правительство доверяет работе правоохранительных органов.
ИноСМИ. Серьезно
Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?
6 декабря, 13:00
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить ответные меры.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
4 декабря, 23:25
В Германии шьют новое "дело Скрипаля". Факты роли не играют
1700511
Обсудить 3
Аннегрет Крамп-КарренбауэрУльрике ДеммерГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Россия просила Германию выдать организатора взрывов в метро Москвы
Газодобывающее предприятие на Украине
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"
Флаги ЕС
В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
Здание Министерства иностранных дел России
США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
Вид на Копенгаген
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Польская полиция
В Польше задержали украинца по подозрению в убийстве соотечественников
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Москва и Минск нашли механизм решения продовольственных споров
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Нормандская четверка обсудит "формулу Штайнмайера", заявили в Берлине
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Глава комиссии ОП по СМИ сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт
Киев
В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков сообщил о "хорошей" атмосфере на встрече "нормандской четверки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния