В правительстве Германии не раскрыли детали убийства в Берлине

БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Представители кабмина ФРГ в понедельник отказались уточнять, какие "веские" доказательства возможной причастности РФ к убийству в Берлине имеются у немецких властей, сославшись на то, что расследование продолжается.
На брифинге в понедельник представитель министерства обороны ФРГ прокомментировал слова министра Аннегрет Крам-Карренбауэр, которая в интервью газете Bild заявила, что у Германии имеются "веские" доказательства возможной причастности РФ.
"Вы знаете, что это продолжающееся расследование. ...На этом этапе мы не можем рассказать детали о них (доказательствах)", - заявил представитель минобороны.
В свою очередь, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер повторила позицию официального Берлина, что интерес Германии состоит в прояснении всех обстоятельств преступления и правительство доверяет работе правоохранительных органов.
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить ответные меры.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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