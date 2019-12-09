В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого

В ЛНР поделились ожиданиями от "нормандской встречи" в Париже

В ЛНР поделились ожиданиями от "нормандской встречи" в Париже

Он уточнил, что в районе населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории зафиксировано прибытие трех БМП-1 и двух БТР-70, принадлежащих 72 бригаде ВС Украины.