В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого

ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков вблизи участка разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Командование операции Объединенных сил (ООС) продолжает наращивание сил и средств вдоль линии боевого соприкосновения", - сообщил Филипоненко.
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Он уточнил, что в районе населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории зафиксировано прибытие трех БМП-1 и двух БТР-70, принадлежащих 72 бригаде ВС Украины.
"Не исключено, что прибытие техники связано с готовящимися провокациями националистических формирований, находящихся в этом районе", - добавил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.