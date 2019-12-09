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РИА Наука
2019-12-09T16:36+0300
https://ria.ru/20191209/1562157638.html
Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
https://cdn24.img.ria.ru/images/97216/28/972162899_0:42:800:492_1036x0_80_0_0_90afd9032fab66a0b18dc8adcf1d5cc4.jpg
РИА Новости

Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса

14:20 09.12.2019 (обновлено: 16:36 09.12.2019)
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© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяРождественская свинина с можжевельником и розмарином
Рождественская свинина с можжевельником и розмарином
© РИА Новости / Анна Людковская
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ученые предложили модифицированную версию средиземноморской диеты для тех, кто не может отказаться от мясных блюд. Описание приведено в журнале Nutrients.
В некоторых странах мясо доминирует в структуре питания. Одна из таких стран — Австралия, жители которой, по статистике, съедают около 100 килограммов мяса на человека в год. Однако известно, что употребление в большом количестве мяса, особенно красного, небезопасно для здоровья.
Самым здоровым вариантом питания в мире считается средиземноморская диета. Она помогает поддерживать здоровье сердца, сосудов и головного мозга, что благоприятно сказывается на нейропсихологических и когнитивных функциях.
Типичная средиземноморская диета включает оливковое масло, фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновой хлеб, пасту и крупы, умеренное потребление рыбы, морепродуктов и красного вина, а также небольшое количество красного мяса и сладостей.
Австралийские ученые создали модифицированную версию средиземноморской диеты для мясоедов. От оригинальной она допускает дополнительное потребление около 250 граммов — две-три порции — нежирной свинины в неделю. Этот вариант средиземноморской диеты, который авторы назвали Med-Pork, подойдет также людям, которые не едят красное мясо или рыбу.
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Авторы испытали новую диету на 35 участниках в возрасте от 45 до 80 лет с предпосылками к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Их разделили на две группы: первая придерживалась лечебной диеты с низким содержанием жира, а вторая — разработанного учеными варианта средиземноморской диеты с нежирной свининой.
Всего исследование шло 24 недели. Первые и последние восемь недель участники придерживались своих диет, а восемь недель между ними — могли есть все что угодно. Это было сделано, чтобы понять, оказывает ли диета какое-то влияние на организм по сравнению с обычным питанием участника.
При этом исследователи несколько раз измеряли когнитивные функции участников с помощью Кембриджского автоматизированного нейропсихологического теста, общее психологическое состояние — с помощью известного опросника SF-36, а настроение — с помощью профиля состояний настроения POMS.
Оказалось, что у людей, соблюдавших средиземноморскую диету с нежирной свининой, выше скорость обработки когнитивной информации и лучше общее психологическое и эмоциональное состояния по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров.
Результаты показывают, что с диетой Med-Pork любители мяса могут оставаться здоровыми, не меняя своих кулинарных привычек. А пожилым людям, переживающим за свои сосуды и когнитивные функции, эта диета подходит даже лучше, чем рацион с низким содержанием жиров.
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"Добавляя свинину в средиземноморскую диету, улучшающую когнитивные функции, мы расширяем ее привлекательность, — приводятся в пресс-релизе Университета Южной Австралии слова первого автора исследования Александры Уэйд (Alexandra Wade). — Это хорошо для нашего стареющего населения, где все шире распространяются возрастные заболевания, такие как деменция".
Ученые надеются, что разработанный ими вариант средиземноморской диеты привлечет интерес широких слоев населения к здоровому питанию.
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