Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ученые предложили модифицированную версию средиземноморской диеты для тех, кто не может отказаться от мясных блюд. Описание Ученые предложили модифицированную версию средиземноморской диеты для тех, кто не может отказаться от мясных блюд. Описание приведено в журнале Nutrients.

В некоторых странах мясо доминирует в структуре питания. Одна из таких стран — Австралия, жители которой, по статистике, съедают около 100 килограммов мяса на человека в год. Однако известно, что употребление в большом количестве мяса, особенно красного, небезопасно для здоровья.

Самым здоровым вариантом питания в мире считается средиземноморская диета. Она помогает поддерживать здоровье сердца, сосудов и головного мозга, что благоприятно сказывается на нейропсихологических и когнитивных функциях.

Типичная средиземноморская диета включает оливковое масло, фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновой хлеб, пасту и крупы, умеренное потребление рыбы, морепродуктов и красного вина, а также небольшое количество красного мяса и сладостей.

Австралийские ученые создали модифицированную версию средиземноморской диеты для мясоедов. От оригинальной она допускает дополнительное потребление около 250 граммов — две-три порции — нежирной свинины в неделю. Этот вариант средиземноморской диеты, который авторы назвали Med-Pork, подойдет также людям, которые не едят красное мясо или рыбу.

Авторы испытали новую диету на 35 участниках в возрасте от 45 до 80 лет с предпосылками к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Их разделили на две группы: первая придерживалась лечебной диеты с низким содержанием жира, а вторая — разработанного учеными варианта средиземноморской диеты с нежирной свининой.

Всего исследование шло 24 недели. Первые и последние восемь недель участники придерживались своих диет, а восемь недель между ними — могли есть все что угодно. Это было сделано, чтобы понять, оказывает ли диета какое-то влияние на организм по сравнению с обычным питанием участника.

При этом исследователи несколько раз измеряли когнитивные функции участников с помощью Кембриджского автоматизированного нейропсихологического теста, общее психологическое состояние — с помощью известного опросника SF-36, а настроение — с помощью профиля состояний настроения POMS.

Оказалось, что у людей, соблюдавших средиземноморскую диету с нежирной свининой, выше скорость обработки когнитивной информации и лучше общее психологическое и эмоциональное состояния по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров.

Результаты показывают, что с диетой Med-Pork любители мяса могут оставаться здоровыми, не меняя своих кулинарных привычек. А пожилым людям, переживающим за свои сосуды и когнитивные функции, эта диета подходит даже лучше, чем рацион с низким содержанием жиров.

"Добавляя свинину в средиземноморскую диету, улучшающую когнитивные функции, мы расширяем ее привлекательность, — приводятся в пресс-релизе Университета Южной Австралии слова первого автора исследования Александры Уэйд (Alexandra Wade). — Это хорошо для нашего стареющего населения, где все шире распространяются возрастные заболевания, такие как деменция".