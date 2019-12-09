Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях

АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях.

Текст документа опубликован в официальном издании Resmi Gazetе. Нововведения должны вступить в силу с 1 апреля 2020 года.

Ранее законопроект принял парламент, до этого глава государства отправлял его на доработку, правда речь шла о несовершенствах только в части налогообложения производителей электроэнергии.